VARSOVIE, Pologne, le 25 août 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de diversifier et de renforcer ses partenariats internationaux. À cette fin, nous prenons des mesures sans précédent pour consolider les relations du Canada avec ses Alliés européens.

Aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, ont annoncé qu'ils renforceront le partenariat stratégique entre le Canada et la Pologne. Ce partenariat renforcé permettra d'approfondir les liens dans les domaines du commerce, de la défense et de la sécurité énergétique grâce à des investissements dans des domaines clés, notamment l'énergie propre comme l'énergie nucléaire, les minéraux critiques, la défense, l'aviation, la cybersécurité et les technologies de pointe.

Le Canada présidera l'Exposition internationale de l'industrie de la défense de 2026 à Kielce, en Pologne. Cette exposition permettra de promouvoir l'innovation canadienne dans les technologies de la défense et de la sécurité auprès de partenaires internationaux, d'attirer davantage d'investissements dans nos entreprises et de faciliter l'exportation des solutions canadiennes vers les marchés internationaux.

À Varsovie, le premier ministre Carney a également rencontré le président de la Pologne, Karol Nawrocki. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la sécurité régionale et salué la coopération continue en matière de défense, notamment au sein de l'OTAN. Ils ont discuté de la poursuite de la coopération afin d'assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité accrues de l'Ukraine et du reste de l'Europe. Le premier ministre a également rencontré des chefs d'entreprise de divers secteurs, centrant leurs échanges sur la diversification des échanges commerciaux avec la Pologne et les nouvelles possibilités d'investissement dans le secteur de la défense.

Lors de sa visite en Pologne, le premier ministre a remercié les membres des Forces armées canadiennes pour leur dévouement et les sacrifices qu'ils ont consentis afin d'aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe.

Le Canada intensifie sa coopération en matière de défense avec ses partenaires les plus proches afin de renforcer la sécurité collective et d'accroître la résilience. Avec des Alliés comme la Pologne, nous renforçons le flanc est de l'OTAN, soutenons l'Ukraine et développons l'infrastructure industrielle de défense grâce à l'innovation, aux ressources et aux technologies canadiennes.

Citation s

« Le nouveau gouvernement du Canada s'acquitte de son mandat, qui consiste à renforcer et diversifier les partenariats internationaux. Le partenariat stratégique amélioré entre le Canada et la Pologne contribuera à attirer davantage d'investissements européens au Canada, à stimuler la demande d'exportations canadiennes à l'étranger et à intensifier la présence du Canada en Europe dans le domaine de la défense, afin d'accroître la sécurité, la stabilité et la prospérité. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Depuis plus de 100 ans, le Canada et la Pologne travaillent de concert pour défendre notre sécurité partagée. À l'heure où nous renforçons la défense et la sécurité en Europe, le Canada et la Pologne travailleront ensemble pour soutenir nos industries et nos Forces armées, tout en défendant notre robuste alliance transatlantique. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Au cours de sa visite en Pologne, le premier ministre Carney était accompagné du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty .

. À Varsovie, le premier ministre a salué l'annonce faite par L3Harris Technologies Canada, un chef de file dans le domaine des technologies de pointe pour la défense et l'aérospatiale, concernant la création d'une usine de production à Katowice , en Pologne. Cette usine fabriquera des systèmes de vision électro-optique/infrarouge (EO/IR) WESCAM de pointe pour aider la Pologne, l' Ukraine et d'autres partenaires de la région, générera plus de 250 millions de dollars en retombées économiques pour le Canada et permettra de soutenir plus de 1 200 emplois au Canada.

, en Pologne. Cette usine fabriquera des systèmes de vision électro-optique/infrarouge (EO/IR) WESCAM de pointe pour aider la Pologne, l' et d'autres partenaires de la région, générera plus de 250 millions de dollars en retombées économiques pour le Canada et permettra de soutenir plus de 1 200 emplois au Canada. La Pologne est l'une des économies dont la croissance est la plus rapide au sein de l'Union européenne. Elle est également le plus important partenaire commercial du Canada en Europe centrale et de l'Est.

centrale et de l'Est. Depuis 2015, le Canada a formé plus de 45 000 membres des forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER.

L'Exposition internationale de l'industrie de la défense, qui a lieu chaque année à Kielce, en Pologne, est l'un des plus importants salons professionnels consacrés à la défense et à la sécurité en Europe . L'exposition de cette année, qui se tiendra en septembre, sera la plus importante à ce jour. Elle réunira quelque 30 000 visiteurs, plus de 700 exposants et plus de 60 délégations provenant de 39 pays.

. L'exposition de cette année, qui se tiendra en septembre, sera la plus importante à ce jour. Elle réunira quelque 30 000 visiteurs, plus de 700 exposants et plus de 60 délégations provenant de 39 pays. Dans le cadre de leur nouveau partenariat stratégique, le Canada et la Pologne organiseront tous les ans des dialogues bilatéraux entre leurs hauts responsables afin de définir leurs priorités stratégiques et de coordonner leurs efforts communs.

