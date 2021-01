Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental au Canada et à travers le monde célèbrent Noël.

« Noël est l'occasion de commémorer la naissance de Jésus-Christ et de réfléchir à son message de paix, d'amour et d'espoir.

« Traditionnellement, des familles, des amis et des proches se réunissent pour assister à des services religieux, partager un repas et échanger des cadeaux. Même si les célébrations seront différentes cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, nous pouvons toujours exprimer notre reconnaissance pour les nombreuses bénédictions dans nos vies. Noël nous rappelle également qu'il est important de faire preuve de gentillesse, de compassion et de générosité envers ceux qui sont dans le besoin, comme l'ont fait de nombreux Canadiens tout au long de la pandémie. Ces valeurs nous définissent en tant que pays.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les contributions importantes que les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental apportent à notre pays. Ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada meilleur qui est plus juste, plus fort et plus inclusif pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui, ainsi que du bonheur, de la santé et du renouveau pour l'année à venir. »

