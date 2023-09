OTTAWA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Nayrouz :

« Aujourd'hui, les chrétiens coptes au Canada et dans le monde célébreront la fête du Nayrouz et le début du Nouvel An copte.

« La fête du Nayrouz commémore l'ère des martyrs dont les coptes ont souffert sous l'Empire romain en raison de leur religion. Leur courage, leur résilience et leur dévotion sont une source d'inspiration pour les chrétiens coptes de partout dans le monde, qui sont encore nombreux à être la cible d'actes de violence et de discrimination en raison de leurs croyances.

« Aujourd'hui, les chrétiens coptes célèbrent aussi le Nouvel An copte en se réunissant pour prier, échanger des cadeaux et profiter de précieux moments avec leurs proches.

« Les communautés coptes renforcent le Canada de longue date, en particulier grâce à leur participation à des initiatives de bienfaisance. Les valeurs d'ouverture, d'inclusion et de tolérance qu'elles chérissent aident à faire du Canada le pays que nous aimons.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Nayrouz. »

