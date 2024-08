OTTAWA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés coréennes du Canada et du monde entier pour souligner le 79e Jour national de la libération de la Corée.

« À cette occasion, nous célébrons la libération de la péninsule coréenne après 35 ans d'occupation. Aussi appelé Gwangbokjeol ou Jour de restauration de la lumière, le Jour de la libération marque le début d'une nouvelle ère pour la République de Corée - une période de progrès économique, démocratique et social.

« Depuis les combats que nous avons menés côte à côte pendant la guerre de Corée jusqu'aux partenariats que nous entretenons aujourd'hui, le Canada et la Corée partagent des liens étroits et durables. Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et du Partenariat stratégique global entre le Canada et la République de Corée, nous travaillons ensemble sur des priorités communes, comme la défense des droits de la personne, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

« Nos pays sont unis par nos communautés, en particulier les Canadiens d'origine coréenne. Quelque 220 000 personnes d'origine coréenne vivent au Canada - leurs contributions sont immenses et leur réussite est celle du Canada. L'Accord de libre-échange Canada-Corée nous permet de rapprocher davantage nos deux pays en créant des emplois et des possibilités pour nos populations.

« Tandis que le Canada et la Corée célèbrent l'Année des échanges culturels, nous nous réjouissons également à l'idée de poursuivre notre collaboration dans les domaines des arts, de la culture et du sport.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour national de la libération de la Corée. »

