OTTAWA, ON, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la Nation métisse et à tous les Canadiens pour commémorer l'héritage de Louis Riel, chef de la Nation métisse et fondateur du Manitoba.

« Politicien, militant passionné et visionnaire, Louis Riel s'est battu en faveur de l'égalité, de la justice sociale et des droits linguistiques des minorités. Bien qu'il ait été élu pour représenter les Manitobains à Ottawa, on ne lui a jamais permis d'occuper le siège qu'il avait remporté au Parlement. Malgré cette injustice, tout ce qu'il a fait pour défendre les droits et la culture de la Nation métisse et des francophones a laissé une empreinte indélébile sur la Confédération et a ouvert la voie à l'édification d'un pays plus inclusif.

« En célébrant la vie de Louis Riel, nous devons également reconnaître les injustices et le racisme systémique que les Métis et tous les peuples autochtones ont subis durant des siècles, et subissent encore aujourd'hui. Nous savons qu'il nous faut travailler ensemble pour faire de vrais progrès et réparer ces torts.

« Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les peuples autochtones afin d'établir une relation renouvelée fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous travaillons avec la Nation métisse en vue d'amplifier sa voix, de répondre à ses besoins et préoccupations uniques et de promouvoir son droit inhérent à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. La vision de Louis Riel continuera de nous inspirer à mesure que nous avancerons sur le chemin commun de la réconciliation. Elle nous aidera à resserrer les liens entre le Canada et la Nation métisse pour le bien de notre pays et de tous les Canadiens.

« Aujourd'hui, j'invite tout le monde à honorer l'influence durable de Louis Riel. Je vous encourage aussi à vous renseigner sur la langue, la culture, les traditions et le mode de vie des Métis, et à les célébrer. Prenons conscience du rôle essentiel qu'ils ont joué, et continuent à jouer dans l'édification d'un Canada meilleur. »

