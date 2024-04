OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« En ce Jour de la Terre, nous célébrons la planète qui nous fait don de l'air que nous respirons, de l'eau qui étanche notre soif et des aliments qui nous sustentent - et nous réaffirmons notre volonté de la protéger.

« Le Canada est parsemé de merveilles naturelles, que l'on pense à nos littoraux - les plus longs du monde -, aux glaciers du Nord ou aux chaînes de montagnes d'une beauté à couper le souffle. Mais à l'heure où les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution menacent de plus en plus chaque jour nos écosystèmes, nous savons qu'il est plus important que jamais de préserver ces dons de la nature.

« Cette année, le thème du Jour de la Terre, "Planète contre plastique", nous rappelle l'urgence de nous attaquer de front à la pollution plastique au moyen de mesures transformatrices. Le Canada contribue à bâtir un monde exempt de pollution plastique en favorisant l'adoption d'un traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. Au pays, nous instaurons également de nouvelles exigences afin de garantir une transparence et une reddition de comptes accrues de la part des entreprises tout au long du cycle de vie des plastiques, pour qu'ils ne finissent pas dans les sites d'enfouissement ou l'environnement. De plus, cette semaine, le Canada rassemble la planète une fois de plus en tenant la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, afin de parvenir à un accord international ambitieux visant à mettre fin à la pollution plastique.

« Grâce à notre Plan de réduction des émissions pour 2030, nous sommes en excellente position pour atteindre nos cibles de réduction d'émissions, y compris notre cible de 2026. C'est la première fois que le Canada est en voie d'atteindre une cible climatique et ainsi de garantir un air sain et des communautés sûres à tous les Canadiens. En parallèle, nous réalisons des investissements sans précédent dans la technologie propre qui créent de bons emplois durables pour les gens de partout au pays.

« Le Canada a pris d'importantes mesures pour aider à protéger notre planète, et nous constatons de véritables résultats. En 2022, le Canada a tenu à Montréal la COP15 ‒ la plus grande conférence internationale sur la nature en une génération ‒, où nous avons joué un rôle de premier plan dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité, un texte historique. Ici, au pays, nous sommes déterminés à atteindre notre objectif qui consiste à protéger 30 % de nos terres et océans, en établissant de nouvelles mesures de protection des océans, des terres et des parcs nationaux chaque année.

« Gardiens et intendants des terres et des eaux du Canada depuis des millénaires, les peuples autochtones sont au cœur du travail de protection de l'environnement. C'est pourquoi, en marge de la COP15, nous avons annoncé un investissement pouvant atteindre 800 millions de dollars à l'appui d'initiatives de conservation dirigées par des Autochtones. Conscients que les peuples autochtones détiennent un savoir entourant les pratiques traditionnelles de conservation, nous continuons de travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi qu'avec des partenaires autochtones signataires de traités modernes et d'ententes d'autonomie gouvernementale, pour veiller à la conservation des écosystèmes canadiens les plus précieux, et ce, pour le bien des prochaines générations.

« En ce Jour de la Terre, j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l'importance de l'environnement et sur notre devoir collectif qui consiste à le protéger contre la pollution et les effets des changements climatiques. Qu'il s'agisse de ramasser les déchets au sol dans notre communauté, d'éviter les plastiques à usage unique ou de choisir d'aller au travail ou à l'école à vélo, chaque petit geste compte. Aujourd'hui et chaque jour, renouvelons notre engagement à protéger notre planète pour le bien des prochaines générations. »

