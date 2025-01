OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'unité de l'Ukraine :

« En ce Jour de l'unité de l'Ukraine, nous célébrons la force et la résilience du peuple ukrainien. Nous renouvelons également notre engagement à l'égard d'une Ukraine qui trace son propre avenir dans la liberté et la souveraineté.

« À cette date, en 1919, l'Acte d'unification était proclamé à Kyiv, réunissant la République populaire d'Ukraine et la République populaire d'Ukraine occidentale. Cet événement historique symbolisait la détermination de l'Ukraine à obtenir son indépendance. Cette puissante volonté et cette force de caractère sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus d'un siècle.

« Le mois prochain, nous soulignerons les trois années écoulées depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Hiver après hiver, les Ukrainiens ont tenu bon. Ils ont combattu. Des milliers d'hommes et de femmes courageux ont donné leur vie pour leur patrie, mais ne se sont jamais rendus. Le drapeau de l'Ukraine flotte encore fièrement dans le ciel de Kyiv, et la population ukrainienne est animée par une volonté de vaincre comme Poutine ne saura jamais en susciter. L'Ukraine restera libre, l'Ukraine restera indépendante et le Canada sera toujours là pour ses amis ukrainiens.

« En ce Jour de l'unité de l'Ukraine, nous réaffirmons notre soutien à la population ukrainienne ainsi qu'aux 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne qui vivent dans notre pays. Puisse la souveraineté de l'Ukraine rester aussi solide et inébranlable que le courage de son peuple.

« Slava Ukraini! »

