Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance de la Lettonie.

« Le Canada et la Lettonie sont des pays amis et ils entretiennent des relations fortes qui sont fondées sur nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de primauté du droit. Les liens étroits entre nos populations sont renforcés par le fait que plus de 30 000 Canadiens d'origine lettone résident au pays.

« Le Canada a été l'un des premiers pays à reconnaître, en 1991, que la Lettonie redevenait indépendante, ainsi qu'à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 2004. De plus, le Canada participe aux opérations de l'OTAN visant à maintenir la sécurité et la stabilité en Europe de l'Est et en Europe centrale. Voilà pourquoi le Canada dirige le Groupement tactique multinational de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Cela représente notre plus importante opération militaire soutenue en Europe depuis plus d'une décennie. Dans le cadre de l'opération REASSURANCE, le Canada a déployé environ 540 soldats au Groupement tactique jusqu'en 2023.

« Le Canada et la Lettonie sont également de solides partenaires économiques. En février 2017, la Lettonie est devenue le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne ainsi que l'Accord de partenariat stratégique. Ceux-ci contribuent à créer de bons emplois et des opportunités d'affaires pour les habitants des deux pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la Lettonie, ici au Canada et dans le monde entier. »

