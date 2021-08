OTTAWA, ON, le 15 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Indiens et aux communautés indo-canadiennes à travers le pays pour célébrer le Jour de l'indépendance de l'Inde, la plus grande démocratie du monde.

« Le Canada et l'Inde entretiennent depuis longtemps une relation dynamique qui repose sur des liens profonds entre leurs citoyens, des échanges culturels et une coopération économique. Plus de 1,4 million de personnes de descendance indienne ont fait du Canada leur pays. Ainsi, elles contribuent de manière importante au renforcement de notre économie et aident à bâtir un pays plus fort, plus juste et plus inclusif.

« Aujourd'hui, le Canada et l'Inde travaillent étroitement ensemble pour le bien de leurs populations, notamment au sein du G20 et d'autres institutions multilatérales, afin de favoriser la croissance économique, de renforcer l'ordre international fondé sur des règles, d'investir dans l'éducation et l'innovation et d'autonomiser les femmes et les filles. Nous avons également collaboré de près dans le cadre de la lutte mondiale contre la crise sanitaire de la COVID-19 pour assurer un accès mutuel au matériel médical essentiel.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Inde, au Canada et ailleurs dans le monde. »

