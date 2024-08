OTTAWA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la population de l'Inde et aux Canadiens d'origine indienne pour célébrer le Jour de l'Indépendance de l'Inde.

« Le Canada compte plus de 1,3 million de personnes d'origine indienne, qui forment ainsi l'une des diasporas indiennes les plus importantes et les plus dynamiques au monde. Les diverses communautés indiennes à travers le Canada font partie intégrante de notre identité nationale. Elles contribuent dans une large mesure à façonner notre pays, en nous rendant meilleurs et plus forts. Aujourd'hui, nous célébrons les contributions qu'elles ont apportées - et qu'elles continuent d'apporter - pour renforcer notre pays et garantir notre prospérité.

« En tant que partenaire dans la région indo-pacifique, le Canada est prêt à travailler avec l'Inde afin d'améliorer la vie des gens de nos deux pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'Indépendance de l'Inde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]