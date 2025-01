OTTAWA, ON, le 1er janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons au peuple haïtien et aux communautés haïtiennes du Canada et du monde entier pour célébrer le 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti.

« Le Canada est fier de compter près de 180 000 Canadiens d'origine haïtienne, l'une des plus importantes diasporas haïtiennes au monde. D'un océan à l'autre, leurs contributions sociales, économiques et culturelles - y compris leur contribution à la vitalité de la langue française - rendent nos communautés plus fortes.

« En cette occasion, nous réaffirmons l'engagement du Canada à aider le peuple haïtien à rétablir la démocratie, la sécurité et la stabilité dans son pays et à répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, nous avons annoncé un financement et de nouvelles mesures pour augmenter l'aide humanitaire, soutenir les programmes destinés aux femmes et contribuer à réduire la violence associée aux gangs en Haïti. Nous continuerons à mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur de solutions menées et guidées par les Haïtiens pour résoudre les crises actuelles auxquelles le pays est confronté, notamment dans le cadre de la présidence canadienne du Conseil économique et social des Nations Unies en 2024-2025. Nous poursuivons également le soutien que nous apportons à la Police nationale d'Haïti et à la Mission multinationale d'appui à la sécurité pour lutter contre la violence et rétablir la sécurité en Haïti.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance d'Haïti. Aujourd'hui et tous les jours, le Canada se tient aux côtés du peuple haïtien alors qu'il œuvre à bâtir un avenir meilleur. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]