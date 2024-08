OTTAWA, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'émancipation :

« En ce Jour de l'émancipation, des gens du monde entier soulignent le courage, la détermination et la résilience remarquables des communautés noires qui se sont battues - et qui continuent de se battre - pour la liberté et la justice.

« L'esclavage des personnes de descendance africaine, qui ont été privées de leurs droits fondamentaux, demeure un sombre chapitre de l'histoire canadienne. À pareille date en 1834, la Loi sur l'abolition de l'esclavage est entrée en vigueur dans l'Empire britannique et a ouvert la voie à la libération de plus de 800 000 esclaves africains et leurs descendants dans les Caraïbes, en Afrique, en Amérique du Sud et au Canada. Cette loi a fait du Canada un territoire libre pour les esclaves, y compris pour les esclaves afro-américains, ce qui a fait en sorte que des milliers sont venus au pays pour y retrouver leur liberté. Malgré ces progrès historiques considérables, de nombreuses personnes de descendance africaine vivant au Canada ressentent encore de nos jours les conséquences durables de l'esclavage, dont des traumatismes intergénérationnels et du racisme.

« C'est pourquoi le gouvernement fédéral renforce son leadership dans la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Grâce à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, nous faisons du Canada un pays plus juste et inclusif sur le plan de l'emploi, de la justice, de l'application de la loi ainsi que du logement, des soins de santé et de l'immigration. Le 14 juin, un rapport du groupe directeur externe de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires est paru, et il comporte 114 recommandations pour lutter contre le racisme et la discrimination systémique envers les personnes noires qui ont mené à leur surreprésentation dans le système de justice pénale. Ce rapport veille à ce que la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires reflète toute la diversité des expériences et des réalités régionales des communautés noires.

« Plus tôt cette année, nous avons également annoncé que nous allions accroître nos efforts pour faire avancer la lutte contre le racisme au Canada au moyen du cadre de travail associé à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Ainsi, nous pourrons soutenir les communautés noires et les aider à renforcer leur leadership dans le milieu des affaires, de la justice sociale et l'ensemble du Canada.

« Depuis que nous avons adhéré à la Décennie des Nations Unies en 2018, nous nous sommes engagés à injecter jusqu'à 872 millions de dollars dans des initiatives en soutien aux communautés noires, par exemple en faveur de la justice sociale, de l'entrepreneuriat ou de la dignité économique. Dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous avons investi dans plus de 2 300 projets visant à faire croître des organismes de bienfaisance et à but non lucratif pour les Canadiens noirs, par les Canadiens noirs. L'an dernier, nous avons sélectionné la Fondation pour les communautés noires pour assurer la gestion du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds fournira un financement à long terme et durable aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui luttent contre le racisme à l'égard des Noirs et améliorent le bien-être social et économique dans les communautés majoritairement noires. De plus, grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous aidons des milliers de propriétaires d'entreprise et d'entrepreneurs noirs canadiens à lancer leur entreprise, à la faire croître et à réussir.

« Aujourd'hui, en ce Jour de l'émancipation, j'encourage tout le monde à réfléchir à l'histoire de l'esclavage et au racisme contre les Noirs au Canada, ainsi qu'à leurs conséquences intergénérationnelles sur les personnes de descendance africaine. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays plus juste et inclusif pour tous, et nous le ferons. »

