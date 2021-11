OTTAWA, ON, le 27 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés ukrainiennes au Canada et à travers le monde pour nous rappeler les millions de victimes innocentes qui ont souffert ou perdu la vie lors de l'Holodomor.

« En 1932 et 1933, le régime soviétique de Joseph Staline a orchestré une famine délibérée - un génocide contre le peuple ukrainien - pour imposer un contrôle total sur l'Ukraine, détruire la volonté du peuple et effacer son identité. Au cours de cette horrible campagne, des millions de personnes sont mortes de faim, y compris des enfants, et d'innombrables autres ont été déportées, emprisonnées ou exécutées.

« Malgré la brutalité de l'Holodomor, les Ukrainiens ont persévéré. La résilience du peuple ukrainien et la survie de sa culture, de sa langue et de son identité témoignent du courage et de la force des Ukrainiens. Après des décennies de contrôle et d'oppression soviétiques, l'Ukraine a retrouvé son indépendance en 1991.

« Pendant bien trop longtemps, les atrocités de l'Holodomor ont été cachées au reste du monde et carrément niées. Aujourd'hui, il revient à chacun d'entre nous de veiller à ce que ce sombre chapitre de l'histoire ne soit pas oublié, et de continuer à défendre les droits de la personne et la démocratie lorsqu'ils sont menacés.

« En ce jour solennel, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage aux victimes de l'Holodomor et à réfléchir aux vastes contributions que les Canadiens d'origine ukrainienne ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays pour le rendre plus fort. Je réaffirme également l'engagement indéfectible du Canada à soutenir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

« Vichna Yim Pamyat. »

