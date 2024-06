OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie :

« Il y a 80 ans aujourd'hui, plus de 14 000 Canadiens ont pris d'assaut la plage Juno dans le cadre de la plus grande opération militaire combinée maritime, aérienne et terrestre de l'histoire. Aux côtés des Alliés, les soldats canadiens ont brisé les défenses nazies, ouvert une brèche dans le mur de l'Atlantique et renversé le cours de la Seconde Guerre mondiale.

« Les Alliés ont gagné, et cette bataille est devenue un moment décisif pour notre nation. Cependant, la victoire a coûté cher : plus de 5 000 soldats canadiens et des dizaines de milliers de soldats alliés ont fait le sacrifice ultime au cours de la campagne de Normandie. Des milliers d'autres ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Nous devons nous souvenir du courage et de la vaillance dont les Canadiens ont fait preuve en Normandie. Nous devons leur rendre hommage ainsi qu'au plus d'un million de Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons transmettre leurs histoires aux générations futures.

« Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés en Europe ont mené à la création de l'ordre international moderne fondé sur des règles - un ordre qui sous-tend depuis la paix et la prospérité dans le monde entier et un ordre que le Canada défend. Sur les plages de Normandie, nos soldats se sont battus vaillamment pour défendre la paix et la démocratie. Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres, et nous ferons ce qu'il faut pour préserver et protéger nos libertés durement acquises.

« En cette journée historique, j'encourage tous les Canadiens à participer aux événements commémoratifs et à rendre hommage aux braves héros qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des générations, souvenons-nous de leur service, de leurs sacrifices et de leur héritage empreint de courage.

« N'oublions jamais. »

