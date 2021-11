OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de la contestation de la ségrégation et la discrimination raciales par Viola Desmond :

« En ce jour de 1946, Viola Desmond, une femme d'affaires canadienne noire accomplie, a refusé de quitter la section réservée aux Blancs dans la salle du cinéma Roseland à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Mme Desmond voulait simplement regarder un film ce jour-là, et le faire dans la dignité. Au lieu de cela, elle a été expulsée de force de la salle de cinéma, puis emprisonnée, déclarée coupable et condamnée à payer une amende.

« L'exclusion et la ségrégation, au moyen de lois, de politiques et de pratiques, sont une réalité pour les Canadiens noirs et leurs communautés depuis avant la Confédération. L'acte de défiance courageux de Mme Desmond était audacieux et très nécessaire. L'appel qu'elle a lancé par la suite a inspiré la poursuite de l'égalité et la lutte contre la discrimination raciale dans tout le pays. En prenant position contre l'injustice de la ségrégation, elle a contribué à faire avancer le mouvement des droits civiques au Canada et a jeté les bases du mouvement qui lutte contre le racisme envers les Noirs.

« Il a fallu des décennies pour que Mme Desmond soit exonérée, un pardon lui ayant été accordé à titre posthume par la lieutenante-gouverneure de la Nouvelle-Écosse en 2010. Depuis, sa contribution à la société canadienne a été reconnue de plusieurs façons. Un timbre a été émis par Postes Canada en 2012 pour rendre hommage au courage de Mme Desmond. En 2017, elle a été désignée un personnage historique national par le gouvernement du Canada. En 2018, elle est devenue la première femme canadienne et la première Canadienne noire à être représentée sur un billet de banque en circulation régulière au Canada. Son histoire fait également partie de la collection permanente du Musée canadien pour les droits de la personne.

« Mme Desmond était une héroïne, et sa contestation de la ségrégation et la discrimination raciales a contribué à façonner le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, la lutte pour l'égalité n'est pas terminée, car de nombreux Canadiens noirs et leurs communautés continuent d'être confrontés à la discrimination, au racisme et à l'inégalité des chances tous les jours. Le gouvernement est déterminé à mettre fin à cette situation. À l'occasion de cet anniversaire, j'espère que l'histoire de Mme Desmond et sa quête de liberté, de justice et d'égalité contribueront à motiver une nouvelle génération de Canadiens à lutter pour mettre fin au racisme ainsi qu'à protéger et à promouvoir les droits de la personne partout au pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage à Viola Desmond aujourd'hui et à souligner son courage, le travail qu'elle a accompli pour faire avancer l'égalité et le dévouement dont elle a fait preuve pour bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif. »

