OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh :

« Aujourd'hui, les communautés bangladaises au Canada et à travers le monde célébreront le 50e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh.

« À l'occasion de cette étape importante, nous réfléchissons à la remarquable transformation économique et sociale qu'a connue le Bangladesh depuis son accession à l'indépendance. Le Canada est fier d'avoir été un partenaire en matière de développement au cours des 50 dernières années. Nous continuons de travailler avec le Bangladesh afin de répondre aux besoins des réfugiés rohingyas et de créer des opportunités pour nos deux pays. Nous sommes impatients de donner suite à cette coopération de longue date, d'élargir nos relations commerciales et de promouvoir nos valeurs communes, notamment l'autonomisation des femmes et des filles et le respect de la diversité culturelle et linguistique.

« L'amitié entre nos deux pays se fonde également sur les liens étroits qui unissent nos populations. Chaque jour, la communauté banglado-canadienne apporte d'importantes contributions au tissu multiculturel et à la prospérité du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le jubilé d'or de l'indépendance du Bangladesh.

« শুভ স্বাধীনতা দিবস »

