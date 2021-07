OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 38e anniversaire du Juillet noir :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Canadiens tamouls et aux membres de la communauté tamoule du monde entier pour nous souvenir des victimes des horribles événements du Juillet noir au Sri Lanka.

« En juillet 1983, des tensions et des troubles de longue date ont culminé dans des pogroms anti-Tamouls à Colombo et à travers le Sri Lanka, plongeant le pays dans un conflit armé qui a duré 26 ans. Ce conflit a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, a contraint beaucoup de gens à l'exil et a laissé des blessures durables dans les communautés de tout le pays.

« Dans les mois qui ont suivi le Juillet noir, et grâce en grande partie à l'action des Canadiens tamouls, le gouvernement du Canada a mis en place un programme de mesures spéciales qui a aidé plus de 1 800 Tamouls à se réinstaller au Canada et à rebâtir leur vie en toute sécurité. Aujourd'hui, les Canadiens tamouls forment l'une des plus grandes diasporas tamoules au monde, et ils continuent à apporter d'énormes contributions à l'édification d'un Canada plus fort, plus résilient et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances aux gens qui ont souffert et qui ont perdu des proches durant le Juillet noir et le conflit qui a suivi. Le conflit armé a pris fin en 2009, mais nous devons continuer à travailler à l'établissement d'une paix et d'une réconciliation durables pour tous dans le pays. Cet engagement nécessitera la mise en place d'un processus de reddition de comptes concret qui aura la confiance de toutes les victimes. Le Canada continue de soutenir les efforts de tous ceux qui travaillent à l'atteinte de ces objectifs. »

