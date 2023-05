OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous célébrons Vesak, la fête la plus sacrée pour des centaines de millions de bouddhistes à travers le monde. Vesak commémore la naissance, l'illumination et le décès de Gautama Bouddha, le fondateur du bouddhisme.

« Vesak est une journée axée sur la charité, la réflexion et la célébration. Aujourd'hui, de nombreux bouddhistes se rendront à leur temple pour prier, chanter des hymnes et faire des offrandes. Certains allumeront des lanternes de papier qu'ils laisseront s'envoler dans le ciel, alors que d'autres monteront de spectaculaires jeux de lumière pour célébrer la vie du Bouddha. Cette fête sera également ponctuée de divers actes de bonté qu'accompliront les gens qui veulent redonner aux personnes démunies de leurs communautés.

« Vesak invite chacun de nous à réfléchir aux enseignements de compassion, de paix et de bonne volonté du Bouddha. Ce sont là des valeurs qui inspirent les gens du monde entier et qui nous unissent comme Canadiens. En nous inspirant de plus de 2 500 ans de sagesse bouddhiste, nous reconnaissons les contributions que les communautés bouddhistes ont apportées, et continuent d'apporter au Canada. Nous renouvelons notre engagement à bâtir un pays plus juste, plus fort et plus inclusif pour tout le monde.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à toutes les personnes qui célèbrent Vesak au Canada et ailleurs dans le monde une journée remplie de joie et de paix. »

