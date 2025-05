OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) comprend que la vie peut évoluer rapidement, et que certaines tâches, comme produire sa déclaration de revenus et de prestations, échappent parfois à notre attention. La date limite pour produire votre déclaration de revenus de 2024 était le 30 avril 2025, mais vous pouvez toujours le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Vous ne souhaitez peut-être pas produire votre déclaration de revenus parce que vous ne connaissez pas le processus ou parce que vous craignez de faire des erreurs. Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez toujours produire votre déclaration de revenus après la date limite. L'ARC propose plusieurs services pour simplifier le processus. Vous devez produire votre déclaration de revenus pour plusieurs raisons :

Vous pourriez avoir droit à un remboursement. Au cours de cette période des impôts, l'ARC a versé plus de 13,9 millions de remboursements, pour un total de plus de 30,8 millions de dollars. La moyenne des remboursements était de 2 202 $. Vous pourriez avoir droit à des versements de prestations et à des crédits. Il pourrait s'agir de l'allocation canadienne pour enfants, du crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée, de l'allocation canadienne pour les travailleurs et plus encore. Vous éviterez toute interruption dans le versement de vos prestations et de vos crédits. Vous devez produire votre déclaration de revenus chaque année, même si vous n'avez gagné aucun revenu, pour continuer à recevoir vos versements.

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, vous pouvez avoir plus d'argent dans vos poches. L'an dernier, l'ARC a versé plus de 52 milliards de dollars en versements de prestations, et ce, uniquement parce que les particuliers ont produit leur déclaration de revenus. Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, nous mettons à votre disposition des ressources et des services conçus pour simplifier le processus.

Comment produire votre déclaration de revenus

À ce jour, plus de 27,8 millions de déclarations de revenus ont été produites au cours de cette période des impôts. Voici différentes façons dont les contribuables ont produit leur déclaration de revenus cette année et les options qui s'offrent à vous :

La déclaration de revenus en ligne : joignez-vous aux 26,5 millions de personnes qui ont déjà produit leur déclaration de revenus en ligne au cours de cette période des impôts. Cela représente 95 % de toutes les déclarations de revenus! Si vous souhaitez produire votre déclaration de revenus en ligne, vous pouvez consulter notre liste de logiciels d'impôt homologués qui utilisent IMPÔTNET. Ils sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés. Certains d'entre eux sont même gratuits.

Les comptoirs d'impôts gratuits : si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévole pourrait vous aider à produire votre déclaration de revenus gratuitement. Plus de 765 000 déclarations de revenus ont été produites jusqu'à présent grâce aux comptoirs d'impôts gratuits.

Le service Déclarer simplement : plus de 70 500 personnes ont déjà utilisé ce service gratuit, rapide et sécurisé pour produire leur déclaration de revenus cette période des impôts.

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus en ligne et que vous êtes inscrit à un compte de l'ARC, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration. Ce service remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration à l'aide des renseignements que l'ARC a dans ses dossiers, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs. Une fois que vous avez utilisé le service, veillez à ce que tous les champs applicables soient remplis et que les renseignements fournis soient véridiques, exacts et complets avant d'envoyer votre déclaration. Plus de 19,3 millions de personnes ont utilisé ce service pour produire leur déclaration de revenus de 2024.

Nouveautés concernant la prestation de services

L'ARC s'engage à être au service des gens d'abord en améliorant constamment ses services pour répondre aux besoins changeants de la population canadienne. Pour ce faire, elle veille à ce que tout le monde dispose des renseignements nécessaires pour produire sa déclaration de revenus chaque année.

Récemment, l'ARC a mis en place de nouveaux services et a apporté des améliorations, comme :

Le service de vérification des documents : il est plus facile que jamais de s'inscrire à un compte de l'ARC! Le service de vérification des documents vous permet de vérifier votre identité et d'accéder immédiatement à votre compte en ligne. Vous n'avez plus besoin d'attendre de recevoir un code de sécurité de l'ARC, ce qui pouvait prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. En 2025, plus de 561 000 personnes se sont inscrites à un compte de l'ARC, et plus de 280 000 personnes ont utilisé le service de vérification des documents.

Le clavardage en ligne dans Mon dossier : vous pouvez maintenant aborder des questions relatives à votre dossier avec un agent de l'ARC en direct dans Mon dossier. Il peut s'agir de questions liées à l'impôt sur le revenu, aux prestations, aux paiements à l'ARC et plus encore. Pour utiliser le service de clavardage en ligne, vous devez vous connecter à votre compte de l'ARC et accéder à Mon dossier. Vous trouverez le gadget de clavardage dans le coin inférieur droit de la page.

Un accès simplifié à votre compte de l'ARC : vous pouvez maintenant accéder aux portails Mon dossier, Mon dossier d'entreprise et Représenter un client en ouvrant une seule session.

Le robot conversationnel d'intelligence artificielle générative : vous pouvez maintenant essayer la version bêta de notre robot conversationnel pour obtenir des réponses détaillées et contextuelles à vos questions. Vos commentaires sur notre version bêta nous aideront à améliorer le service à l'avenir. Essayez-le dès aujourd'hui!

Si vous devez appeler l'ARC

Au cours de cette période des impôts, nos centres de contact ont reçu plus de 7 millions d'appels. Pour vous aider à gagner du temps, consultez nos conseils fiscaux avant de nous appeler. Vous trouverez peut-être les réponses à vos questions en ligne. Si vous devez nous appeler, commencez par vérifier les temps d'attente au téléphone. Nous indiquons les temps d'attente estimés sur la page Contactez l'Agence du revenu du Canada. Veuillez noter qu'à compter du 10 mai 2025, les heures de service de nos centres de contact changeront. Ils seront ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est, et seront fermés les fins de semaine et les jours fériés.

Plus de 96 % des appels reçus par les centres de contact pour les demandes de renseignements ont lieu du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h, heure de l'Est. Nous modifions les heures de service pour améliorer l'efficacité du service, répondre à un plus grand nombre d'appels lorsque le volume est élevé et veiller à ce que les Canadiens soient servis dans la langue officielle de leur choix.

Ressources utiles

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, vous pouvez consulter les ressources suivantes :

Préparez-vous à faire vos impôts : une liste d'étapes à suivre pour vous aider à vous préparer à produire votre déclaration.

Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus : trouvez des réponses aux questions fiscales courantes.

Conseils fiscaux : des renseignements fiscaux qui pourraient vous être utiles selon votre situation.

Comprendre vos impôts : un outil d'apprentissage en ligne conçu pour vous aider à comprendre ce que sont les impôts, les façons de produire votre déclaration de revenus et les avantages que vous pouvez en tirer.

Impôlogie : obtenez les renseignements fiscaux dont vous avez besoin en écoutant le balado de l'ARC.

Que faire si vous devez de l'argent à l'ARC

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, vous pourriez devoir de l'argent à l'ARC. L'ARC accepte plusieurs modes de paiement, y compris des options en ligne. Si vous ne pouvez pas payer votre dette immédiatement, vous pouvez prendre une entente pour payer votre dette en plusieurs versements.

Veuillez noter que si vous ne produisez pas votre déclaration de revenus à temps et que vous devez de l'impôt pour 2024, vous pourriez devoir payer une pénalité pour production tardive. Dans ce cas, l'ARC vous facturera des intérêts composés quotidiens sur tout montant impayé dû pour 2024, et ce, à compter du premier jour suivant la date d'échéance du solde. Cela comprend tout solde dû à la suite d'une réévaluation de votre déclaration par l'ARC.

Afin de donner plus de temps aux contribuables qui déclarent des dispositions en capital pour respecter leurs obligations fiscales, l'ARC accordera un allègement des pénalités pour production tardive et des intérêts sur arriérés pour :

les déclarants particuliers T1 touchés, jusqu'au 2 juin 2025;

les déclarants de fiducies T3 touchés, jusqu'au 1er mai 2025.

Cet allègement concerne tous les formulaires et tous les choix qui accompagnent normalement les déclarations T1 et T3, comme les formulaires de déclaration des biens étrangers (par exemple le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger). Pour les déclarants T3 de fiducies, l'allègement concerne aussi l'annexe 15 (le formulaire T3SCH15, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie) et l'annexe 130 (le formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement).

