OTTAWA, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Roch Hachana :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront Roch Hachana.

« Roch Hachana, le Nouvel An juif, est une période de profonde réflexion dans la religion juive. Elle constitue la première des Grandes Fêtes qui forment les dix Jours Redoutables et qui culminent avec Yom Kippour, invitant les familles et leurs proches à renouveler leur sentiment d'appartenance, d'unité et d'espoir.

« Pour célébrer Roch Hachana, les communautés juives de partout au Canada vont prier, écouter le son du shofar, partager des plats traditionnels et des friandises, et échanger leurs meilleurs vœux pour l'année qui vient.

« Roch Hachana offre à tout le monde au Canada l'occasion de saluer les contributions qu'apportent les communautés juives du Canada à l'édification d'un pays fort, diversifié et inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes les personnes qui célèbrent Roch Hachana une nouvelle année sous le signe de la santé, de la prospérité et de la paix.

« Shana Tova U'metuka! »

