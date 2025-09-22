OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - « Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier marqueront le début de Roch Hachana. Pour le peuple juif, Roch Hachana représente plus que le début de l'année: c'est un moment de réflexion, de renouveau et d'espoir.

Essentiellement, cette fête rend hommage à la force et à la résilience du peuple juif. Ces dernières années ont été difficiles pour la communauté juive du Canada. La montée de l'antisémitisme à l'échelle du pays est inquiétante et intolérable, et la lutte contre ce phénomène est une grande priorité de notre gouvernement.

Tout le monde a le droit d'être libre, d'être en sécurité et d'avoir la possibilité de s'épanouir dans notre société - ce principe est au cœur de l'identité canadienne. La semaine dernière, le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi visant à lutter contre l'antisémitisme et à protéger les établissements et les lieux religieux et culturels. Ce projet de loi rendra criminel le fait d'entraver intentionnellement et délibérément l'accès à un lieu de culte, à une école ou à un centre communautaire. Notre soutien à la communauté juive est indéfectible.

À l'occasion de Roch Hachana, nous soulignons les contributions exceptionnelles des Canadiennes et des Canadiens juifs et réitérons notre engagement à bâtir un pays où chacun peut pratiquer sa religion et sa culture librement et en toute sécurité. Je souhaite à tous ceux qui célèbrent cette fête une nouvelle année remplie de bonheur et de prospérité. Shana Tova. »

