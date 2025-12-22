OTTAWA, ON, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui que Mark Wiseman deviendra le prochain ambassadeur du Canada aux États-Unis, après la présentation de ses lettres de créance.

Avec une carrière de trois décennies dans le milieu du droit, des affaires et de la finance, M. Wiseman a acquis une vaste expérience en lien avec l'économie, les marchés financiers et les institutions des deux pays. Il démontre depuis longtemps qu'il peut créer de nouvelles possibilités pour les Canadiens et Canadiennes. Il l'a notamment fait à titre de président et chef de la direction de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ainsi que de président du conseil d'administration de l'Alberta Investment Management Corporation, et il fait de même à l'heure actuelle à titre de membre du Conseil du premier ministre sur les relations canado-américaines.

Lorsqu'il deviendra ambassadeur, dès le 15 février 2026, M. Wiseman apportera une contribution cruciale aux efforts que déploie le gouvernement pour faire progresser les grandes priorités du Canada et des États-Unis, notamment la protection des frontières, le renforcement de la relation en matière de commerce et d'investissement ainsi que la coopération entre les deux pays à l'égard des enjeux mondiaux.

Le premier ministre tient à exprimer sa profonde gratitude à Kirsten Hillman pour son immense contribution à titre d'ambassadrice du Canada aux États-Unis. En plus de resserrer les liens entre les Canada et les États-Unis, l'ambassadrice Hillman a résolument défendu les valeurs et les intérêts du Canada et fait la promotion d'un avenir plus fort pour les travailleurs canadiens qui dépendent de la stabilité des échanges commerciaux, pour les familles qui comptent sur la sécurité des frontières et pour les entreprises qui doivent s'adapter aux nouvelles incertitudes dans le monde.

Citation

« Nous pourrons compter sur l'expérience considérable, le réseau de contacts et le dévouement sans faille de Mark Wiseman pendant cette période cruciale où se transforme notre relation avec les États-Unis. En tant que membre essentiel de notre équipe de négociation, il contribuera à promouvoir les intérêts des travailleurs, des entreprises et des institutions du Canada tout en créant des possibilités pour le Canada et les États-Unis. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1 er juillet 2020 pour une durée de 16 ans. Toutes les parties à l'Accord se sont engagées à le réviser conjointement à compter du sixième anniversaire de son entrée en vigueur, soit le 1 er juillet 2026. Cette première révision conjointe sera une occasion de réaffirmer le succès de l'ACEUM, de s'assurer qu'il reste adapté à son objectif dans un contexte mondial en mutation et de prolonger la durée de l'Accord pour une nouvelle période de 16 ans, si toutes les parties en conviennent.

En septembre, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques auprès de travailleurs et d'entreprises du Canada en vue de l'examen de l'ACEUM. Cette deuxième série de consultations publiques officielles sur l'ACEUM faisait suite à la première série tenue en 2024. Les commentaires reçus lors de ces consultations orientent les préparatifs du Canada en vue de l'examen conjoint de l'accord.

Note biographique

