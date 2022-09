Déclaration du premier ministre à l'occasion de Roch Hachana

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Roch Hachana :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront Roch Hachana.

« Cette célébration marque le début du Nouvel An juif et de la période des Grandes Fêtes, qui dure 10 jours et se termine par Yom Kippour. Le Nouvel An est l'occasion de réfléchir aux défis et aux succès de la dernière année et d'envisager l'avenir avec un optimisme et un espoir renouvelés. Pour célébrer Roch Hachana, les communautés juives se réuniront avec leurs proches pour partager des mets traditionnels, comme des pommes trempées dans du miel, prier au son du shofar et échanger leurs meilleurs vœux pour l'année à venir.

« Roch Hachana est également l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions que les communautés juives ont apportées - et continuent d'apporter - au Canada, et d'en apprendre davantage à ce sujet. Les Canadiens juifs contribuent chaque jour à bâtir un Canada meilleur. Notre gouvernement défendra toujours les communautés juives et s'opposera toujours à la haine et à l'antisémitisme partout et en tout temps. Le Canada est un endroit où règnent la diversité et l'inclusion et où chacun devrait toujours pouvoir pratiquer ses traditions et être fier de son identité, sans crainte ni intimidation.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent Roch Hachana une nouvelle année sous le signe de la santé, de la paix et de la douceur.

« Shana Tova U'metuka! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

