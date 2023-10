OTTAWA, ON, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Navratri :

« Au cours des neuf nuits et des dix jours à venir, les membres de la communauté hindoue au Canada et ailleurs dans le monde se réuniront pour célébrer Navratri.

« Navratri est l'une des fêtes les plus importantes et les plus sacrées de la foi hindoue. Elle commémore la victoire de la déesse Durga face à Mahishasura, le démon à la tête de buffle, et le triomphe du bien contre le mal. Lors de cette occasion, qui est souvent perçue comme la célébration de l'énergie féminine, familles et amis se réunissent pour rendre hommage à des traditions centenaires au moyen de prières, de prestations joyeuses, de mets spéciaux et de feux d'artifice.

« Pour l'ensemble des Canadiens, Navratri offre aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture riches des communautés hindoues et de prendre conscience de leur précieux apport au tissu social, culturel et économique du Canada. Les festivités d'aujourd'hui nous rappellent également que la diversité est l'une des plus grandes forces de ce pays.

« Au nom de ma famille et du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à ceux qui célèbrent Navratri cette année. »

