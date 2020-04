Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole

OTTAWA, le 19 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole :

« C'est aujourd'hui le premier jour de la Semaine nationale de l'action bénévole. Durant cette semaine, nous saluons les Canadiens qui consacrent leur temps et leurs compétences à faire de notre pays un endroit meilleur.

« Le thème de cette année, "Il est temps d'applaudir les bénévoles de ce pays", célèbre les bénévoles qui travaillent fort et souvent dans l'ombre. Ce thème met aussi en lumière la façon dont nos organismes de bienfaisance et nos organisations à but non lucratif dépendent de leur soutien pour fournir des services aux Canadiens qui en ont le plus besoin.

« À travers le Canada, de nombreux bénévoles voient au-delà de leur situation personnelle afin d'être là pour les autres. Et cela n'a pas changé pendant la pandémie de COVID‑19. En ces temps difficiles, les Canadiens continuent de s'occuper les uns des autres.

« Il y a des gens qui suivent une formation d'intervenants de crise pour Jeunesse, J'écoute. D'autres écrivent des lettres à des aînés isolés ou passent des heures dans des banques alimentaires à remplir des paniers d'articles essentiels pour des familles dans le besoin. N'arrêtons pas de poser ces gestes qui rendent service, parce que nous devons tous nous serrer les coudes pendant cette période difficile. Nous remercions et continuons à encourager les Canadiens à s'inscrire à la Campagne nationale de recrutement de bénévoles pour répondre à la COVID-19, ainsi qu'à d'autres organisations. Chaque geste, qu'il soit petit ou grand, a un impact durant notre lutte commune contre cette pandémie.

« À nos bénévoles, sachez que vos concitoyens voient et apprécient votre dévouement envers nos communautés et notre pays. Nous sommes conscients de tout ce que vous accomplissez, et nous vous en remercions. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les bénévoles qui nous montrent que nous sommes réellement tous plus forts quand on est ensemble. »

