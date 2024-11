OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat :

« Les entrepreneurs sont le moteur de l'économie canadienne. Ils transforment les bonnes idées en entreprises prospères et font le pont entre le Canada et les marchés mondiaux, en plus de créer de bons emplois bien rémunérés dans l'ensemble de nos communautés. Qu'ils ouvrent un restaurant familial, démarrent une entreprise ou dirigent une garderie, quand les entrepreneurs canadiens réussissent, c'est tout le Canada qui réussit.

« Notre gouvernement veille à ce que les entrepreneurs aient ce qu'il leur faut pour démarrer leur entreprise et la faire croître. L'incitatif aux entrepreneurs canadiens offre par exemple aux entrepreneurs un avantage sur les gains en capital pour qu'ils puissent réinvestir dans leur prochain objectif, qu'il s'agisse de leur prochaine entreprise en démarrage, d'une autre entreprise ou d'une retraite confortable. L'Initiative de catalyse du capital de risque aide les entreprises en démarrage à accéder à du capital et à attirer des investissements pour qu'elles puissent créer plus d'emplois au Canada. Dans le Budget 2024, nous avons renouvelé le financement de Futurpreneur Canada pour que l'organisation puisse bonifier et élargir ses programmes et ainsi faire en sorte que plus de jeunes entrepreneurs puissent obtenir plus de financement, d'occasions de mentorat et de services-conseils. De plus, dans le cadre de l'initiative Femmes d'affaires en commerce international, les entrepreneures canadiennes sont en mesure d'étendre leurs activités sur la scène internationale.

« Nous aplanissons également les obstacles qui se dressent devant les entrepreneurs des groupes sous-représentés. Grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, au Programme d'entrepreneuriat autochtone et au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, nous veillons à ce que tous les Canadiens puissent devenir entrepreneurs et avoir une chance équitable de réussir.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer avec moi les entrepreneurs qui créent des emplois, font croître notre économie, renforcent la classe moyenne et nous aident à bâtir un avenir meilleur. »

