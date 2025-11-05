OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - « En ce jour où nous soulignons le début de la Semaine des vétérans, nous rendons hommage aux héros canadiens dont la force et les sacrifices ont permis à notre nation de rester souveraine et libre.

Cette année, nous avons célébré le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle ont servi plus d'un million de Canadiens et où plus de 45 000 d'entre eux ont donné leur vie pour défendre les valeurs qui nous sont chères.

Ces héros canadiens s'inscrivent dans une longue et fière tradition de service, depuis la crête de Vimy et Passchendaele jusqu'à la Normandie, Kapyong et l'Afghanistan. À travers les générations, les océans et les continents, les vétérans canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires, y compris de nombreux membres de communautés autochtones, ont répondu à l'appel pour défendre la paix et la liberté. Lorsque les guerres ont pris fin, ce sont eux qui, une fois rentrés chez eux, ont contribué à bâtir le pays qu'ils s'étaient battus pour protéger.

Lorsqu'est venue l'heure de servir notre pays, les membres des Forces armées canadiennes ont toujours répondu à l'appel. Nous tous, Canadiens et Canadiennes, devons également assumer nos responsabilités envers eux. En commémorant le service de nos vétérans et en partageant leurs histoires. En affichant notre patriotisme en hommage à celui dont ils ont fait preuve. En protégeant, à notre époque, la liberté pour laquelle ils se sont battus et ont fait des sacrifices.

Nous nous souviendrons. »

