OTTAWA, ON, le 17 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la petite entreprise, qui se déroule du 17 au 23 octobre 2021 :

« Les petites entreprises sont au cœur de nos communautés à travers le pays. C'est le petit restaurant du coin qui sert le meilleur café, l'entrepreneur qui a lancé une nouvelle boutique en ligne et le magasin familial qui s'est réorienté pour fabriquer des masques au début de la pandémie de COVID-19. Les petites entreprises stimulent notre économie en créant les biens et les services dont nous avons besoin, tout en employant des millions de Canadiens.

« Aujourd'hui, alors que commence la Semaine de la petite entreprise au Canada, nous sommes conscients que les petites entreprises, leurs propriétaires et leurs employés ont eu une dernière année et demie difficile. Les petites entreprises de partout au pays ont dû faire d'énormes sacrifices pour protéger la santé et la sécurité des gens et des communautés. Malgré tout, elles ont fait preuve d'un courage et d'une résilience sans borne et elles ont été capables de s'adapter et d'innover comme jamais auparavant. Bien que certaines entreprises aient rouvert leurs portes, bon nombre d'entre elles ont encore besoin d'aide alors qu'elles continuent à faire face aux effets de la pandémie.

« Pour assurer une relance économique vigoureuse, il est essentiel de soutenir les entreprises canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place un ensemble de mesures pour aider les petites entreprises pendant la pandémie. Pensons notamment au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre une aide relative aux dépenses sous forme de prêts sans intérêt dont une partie n'a pas à être remboursée, ou à la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, qui a fourni un allègement des loyers. Nous avons également aidé les entreprises à payer le salaire de leurs employés au moyen de la Subvention salariale d'urgence du Canada et du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, et nous avons créé le Programme de crédit pour les secteurs durement touchés (PCSDT) pour venir en aide aux entreprises durement touchées qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour traverser la pandémie. Ces mesures ont aidé à soutenir des centaines de milliers de petites entreprises au Canada ainsi que les travailleurs et les communautés qui en dépendent.

« Les petites entreprises comptent sur nous pour que nous nous fassions vacciner afin d'éviter les confinements et de les aider à reprendre leurs activités. En étant là pour les entreprises et leurs employés à chaque étape, le gouvernement continue également à créer des emplois, à renforcer la classe moyenne et à faire croître l'économie. Nous soutenons les secteurs les plus durement touchés, comme le tourisme, l'accueil et les industries culturelles. De plus, le gouvernement s'efforce d'améliorer le Programme de financement des petites entreprises du Canada pour que les petites entreprises et les entrepreneurs puissent accéder aux fonds dont ils ont besoin pour se rétablir, innover et parvenir à une croissance à long terme. Nous aidons également les petites et moyennes entreprises à se développer et à prospérer, afin qu'elles puissent soutenir la concurrence dans l'avenir numérique du Canada. Grâce à des initiatives comme le Programme canadien d'adoption du numérique, nous les aidons à adopter de nouvelles technologies numériques et à offrir leurs produits et services en ligne.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour remercier les petites et moyennes entreprises pour le dévouement, la persévérance et l'innovation dont elles ont fait preuve au quotidien, et en particulier au cours de la dernière année et demie. Continuons de soutenir nos entreprises locales pour que, ensemble, nous puissions bâtir une économie plus résiliente et un avenir meilleur pour tous. »

