OTTAWA, ON, le 22 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de l'égalité des sexes :

« Aujourd'hui commence la Semaine de l'égalité des sexes au Canada. Cette semaine célèbre la résilience et les réalisations remarquables des femmes et des communautés de diverses identités de genre dans l'ensemble du pays. Elle réaffirme notre conviction qu'un monde meilleur est un monde qui comporte moins d'obstacles et offre des chances égales.

« L'égalité des sexes ne devrait pas être un sujet de controverse - il s'agit d'une bonne politique sociale et d'une politique économique judicieuse. Les mesures visant à promouvoir l'égalité des sexes contribuent à créer des emplois, à renforcer notre économie et à rendre le Canada plus équitable pour tous. Voilà en quoi consiste le thème de cette année : "Libérer le potentiel : puissance économique grâce à l'égalité des sexes".

« L'égalité des sexes est au cœur de toutes les mesures que nous prenons. Le gouvernement fédéral investit dans un programme de garderie à 10 dollars par jour dans tout le pays et aide davantage de femmes à intégrer le marché du travail. Pour les parents, et en particulier les mères, ces garderies leur permettent de fonder une famille tout en développant leur carrière. Grâce à notre programme, les familles de tout le pays économisent jusqu'à 14 300 dollars par enfant chaque année. De plus, nous demandons des comptes aux provinces et aux territoires pour qu'ils créent les places en garderie qu'ils ont promis de créer. En outre, depuis que nous l'avons lancée en 2016, l'Allocation canadienne pour enfants, avec ses versements mensuels, a aidé les familles et sorti des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

« De plus, nous rendons les médicaments et les moyens de contraception gratuits, pour que les femmes soient libres de décider si elles souhaitent fonder une famille et puissent déterminer le moment et la façon dont elles le feront. Cette mesure couvre aussi bien les pilules anticonceptionnelles que les stérilets, les implants et la pilule du lendemain. Grâce à cette couverture, les femmes profiteront d'un choix plus vaste et, surtout, d'options plus abordables qui les aideront à prendre des décisions concernant leur corps, leur santé et leur avenir.

« Par ailleurs, nous mettons en œuvre le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ pour nous attaquer aux inégalités auxquelles sont confrontés les Canadiens 2ELGBTQI+. Dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous abordons les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et renforçons les mesures de soutien offertes aux victimes, aux survivantes et à leurs familles. De plus, avec une militante comme Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, nous veillons à ce que les intérêts et les voix des femmes et des Canadiens de diverses identités de genre soient représentés aux plus hauts échelons du pays.

« Par l'intermédiaire de sa Politique d'aide internationale féministe, le Canada continue de défendre avec ardeur l'égalité des sexes sur la scène internationale. À cet égard, il a récemment investi dans l'élimination de la violence fondée sur le sexe, notamment dans le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a apporté un soutien à plus de 160 000 femmes et filles l'année dernière seulement.

« La réussite des Canadiens est notre priorité. C'est pourquoi nous cherchons à éliminer les obstacles auxquels ils sont confrontés. En cette Semaine de l'égalité des sexes, célébrons les progrès réalisés à ce jour et renouvelons notre engagement à bâtir un monde où chacun a une chance équitable de réussir. »

