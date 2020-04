Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Pâque orthodoxe

OTTAWA, le 19 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde pour célébrer la Pâque. Cette fête est la plus sacrée de la foi chrétienne orthodoxe.

« Habituellement, familles et amis se réuniraient ce week‑end pour partager des repas festifs, chanter et assister à la messe pascale. Cette année, on nous demande de célébrer cette fête d'une autre façon. Il est encourageant de voir le grand nombre d'églises qui trouvent de nouveaux moyens de servir leurs fidèles et de célébrer la résurrection de Jésus‑Christ tout en respectant les recommandations des experts de la santé publique et en s'assurant que les gens restent à la maison.

« Dans les moments difficiles comme celui‑ci, nous nous rappelons les leçons de compassion et de bonté que Jésus nous a enseignées. Nous sommes aujourd'hui appelés à prendre soin les uns des autres. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos proches et de nos communautés, et pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.

« Sophie et moi offrons nos vœux de renouveau, d'espoir et de paix à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/