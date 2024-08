OTTAWA, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus :

« En cette Journée nationale des Casques bleus, nous nous souvenons des services rendus et des sacrifices consentis par les Canadiens qui ont consacré leur vie à bâtir un monde plus pacifique.

« Depuis la fin des années 1940, plus de 125 000 Canadiens ont participé à près d'une centaine d'opérations de maintien de la paix dans le monde. Aujourd'hui, des Canadiennes et des Canadiens perpétuent cette fière tradition en revêtant des uniformes ornés de la feuille d'érable et en incarnant l'engagement de longue date de notre pays à aider ceux dans le besoin.

« Nous soulignons aujourd'hui la plus grande perte de Canadiens en une seule journée dans le cadre d'une mission internationale de maintien de la paix. En 1974, le vol 51 des Nations Unies a été abattu par des missiles syriens, causant la mort des neuf membres des Forces armées canadiennes qui se trouvaient à bord. Nous ne devons jamais oublier leur courage.

« Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir nos Casques bleus, y compris ceux qui sont actuellement déployés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'année dernière, nous avons annoncé un nouveau soutien à la formation et à la participation des femmes aux opérations de paix, notamment par l'intermédiaire de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix et par la mise en œuvre des Principes de Vancouver sur la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats.

« En cette Journée nationale des Casques bleus, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la fière histoire de notre pays en tant que chef de file dans le domaine du maintien de la paix. Aux femmes et aux hommes courageux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres : au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie pour votre service. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]