OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des aînés :

« En cette Journée nationale des aînés, nous célébrons les aînés et leurs innombrables contributions à notre pays, à nos familles et à nos communautés. Qu'ils soient des membres de notre famille ou des amis, des collègues ou des mentors, nos aînés jouent un rôle crucial dans notre vie, et aujourd'hui nous les remercions pour tout ce qu'ils ont accompli - et continuent d'accomplir - pour faire du Canada le pays que nous aimons.

« Après avoir passé leur vie à travailler fort, les aînés méritent une retraite sûre et digne. Compte tenu du coût élevé de la vie et de l'inflation mondiale, ils sont nombreux en ce moment à avoir du mal à joindre les deux bouts. Nous resterons là pour eux tant qu'ils auront besoin de nous. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour rendre leur vie plus abordable, notamment en bonifiant la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti et en les aidant à économiser sur le panier d'épicerie au moyen du nouveau Remboursement pour l'épicerie. De plus, nous réduisons leurs frais dentaires grâce à notre Régime canadien de soins dentaires, qui sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Toutes ces mesures aident les aînés à avoir une vie plus abordable et confortable, afin qu'ils puissent passer plus de temps à faire ce qu'ils aiment.

« Nous en faisons également plus pour privilégier la santé et le bien-être de la population vieillissante du Canada. Dans le Budget 2023, nous nous sommes engagés à verser près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour renforcer notre réseau de la santé publique, et notamment offrir des services de qualité aux aînés. Nous continuons aussi d'aider les provinces et les territoires à améliorer les soins à domicile, les soins communautaires et les soins de longue durée offerts aux aînés d'un bout à l'autre du Canada. Pour ce faire, nous avons établi un dialogue avec des spécialistes, des parties prenantes ainsi que des résidents d'établissements de soins de longue durée et leur famille en vue d'élaborer une loi sur les soins de longue durée sécuritaires qui veillera à ce que les aînés aient accès aux soins de qualité dont ils sont dignes, peu importe où ils vivent.

« Les aînés ont fait du Canada ce qu'il est présentement et ils demeurent des piliers dans nos communautés. Aujourd'hui, et chaque jour, j'invite tous les Canadiens à côtoyer des aînés, que ce soit en faisant du bénévolat dans une résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins de longue durée près de chez eux, en participant à une activité sociale avec des aînés ou en rendant visite à leurs grands-parents ou à leurs voisins âgés. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

