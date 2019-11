Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« En cette Journée nationale de l'enfant, nous réfléchissons au potentiel sans fin des jeunes Canadiens. Les leaders d'aujourd'hui et de demain, avec leurs idées et leur passion, font de notre pays un endroit meilleur pour tous.

« Chaque enfant mérite d'avoir des chances égales de réussir. Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, nous nous engageons à nouveau à bâtir un monde sans violence et sans discrimination, où tous les jeunes ont accès à une alimentation saine, des soins de santé et une éducation de qualité.

« Lorsque nous rendons la vie plus abordable pour les parents, nous donnons aux enfants la chance de réaliser leurs rêves. C'est exactement ce que l'Allocation canadienne pour enfants nous a permis de faire au cours des quatre dernières années. Nous avons mis plus d'argent dans les poches des Canadiens et avons aidé près de 300 000 enfants à sortir de la pauvreté. Cela représente un changement positif et concret pour les familles.

« Nous avons réalisé des progrès considérables, mais il reste encore du travail à faire pour veiller à ce que tout le monde, y compris les peuples autochtones et ceux qui vivent dans des communautés éloignées et nordiques, ait accès aux services essentiels comme les soins de santé et l'éducation. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires inuits, des Premières Nations et de la Nation des Métis pour élaborer ensemble des solutions communautaires et des services aux enfants et aux familles autochtones.

« L'éducation est un pas essentiel sur la voie de la réussite. Cependant, à travers le monde, trop de jeunes - pour la plupart des filles - ne sont pas en mesure d'aller à l'école. Lors du Sommet du G7 en 2018, le Canada a réuni la communauté internationale afin d'effectuer un investissement sans précédent de 3,8 milliards de dollars pour favoriser l'accès des femmes et des filles en situation de crise et de conflit à une éducation et à une formation professionnelle de qualité. Plus tard cette année-là, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons salué une contribution additionnelle de 527 millions de dollars pour aider les pays en développement à donner à tous les enfants l'accès à l'éducation et à la formation dont ils ont besoin pour réussir. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la pauvreté infantile et défendre les droits des enfants du monde entier.

« Sophie et moi invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour célébrer la Journée nationale de l'enfant et les jeunes qui contribuent à renforcer notre pays et à bâtir un avenir meilleur. »

