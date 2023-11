OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons la 30e Journée nationale de l'enfant, nous renouvelons notre engagement à aider les enfants et les jeunes du Canada à réaliser leur plein potentiel et à devenir les leaders de demain.

« En 1993, le gouvernement du Canada a déclaré le 20 novembre Journée nationale de l'enfant, date qui coïncidait alors avec celle du quatrième anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette journée nous rappelle chaque année l'engagement du Canada à bâtir un monde où les droits des enfants sont protégés et où ces derniers sont traités avec respect et dignité.

« Bâtir un pays sain et sûr, où tous les enfants peuvent réaliser leur plein potentiel, demeure l'une de nos grandes priorités. Le gouvernement du Canada a aidé à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté grâce à l'Allocation canadienne pour enfants, qui permet de mettre plus d'argent dans les poches de neuf familles sur dix et d'aider les parents à faire face aux coûts croissants qu'ils doivent assumer pour élever leurs enfants. De plus, nous mettons en œuvre un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans l'ensemble des provinces et des territoires, ce qui contribue à réduire le coût moyen des services de garde réglementés. En effet, le coût de ces services a été réduit à 10 dollars par jour ou moins en moyenne dans presque la moitié des provinces et des territoires et de 50 % ou plus dans l'autre moitié. Enfin, nous avons lancé la Prestation dentaire canadienne pour assurer l'accès des enfants à des soins de santé buccodentaire, car personne ne devrait avoir à choisir entre veiller à la santé dentaire de ses enfants et mettre de la nourriture sur la table.

« Nous travaillons également avec les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones pour veiller à ce que les enfants inuits, métis et des Premières Nations, d'un océan à l'autre, puissent obtenir le soutien et les ressources qu'ils méritent et dont ils ont besoin, afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.

« Investir dans les enfants, c'est investir dans un avenir plus radieux. Je vous invite tous aujourd'hui à découvrir comment célébrer la Journée nationale de l'enfant. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays plus inclusif où nos enfants pourront réaliser leur plein potentiel et mener une vie remplie d'amour, de bonheur et de possibilités. »

