OTTAWA, ON, le 20 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« En cette Journée nationale de l'enfant, nous célébrons les droits des enfants au Canada. Nous prenons également conscience du fait que chacun de nous a un rôle à jouer pour permettre à nos dirigeants de demain de s'exprimer tout en les aidant à atteindre leur plein potentiel.

« En 1991, le gouvernement du Canada a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui consacre le droit des enfants de connaître une enfance exempte de violence, de discrimination et de pauvreté.

« Depuis ce temps, nous avons réalisé d'importants progrès. Le gouvernement du Canada a aidé à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté grâce à l'Allocation canadienne pour enfants, qui remet plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix admissibles et les aide à amortir la hausse du coût nécessaire pour subvenir aux besoins des enfants. Nous mettons sur pied un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans l'ensemble des provinces et territoires. Grâce à cette initiative, les frais des services de garde réglementés seront réduits de moitié, en moyenne, dès cette année, et s'établiront à 10 dollars par jour, en moyenne, dans les prochaines années. Nous fournissons des soins dentaires aux enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas couverts par une assurance. Par ailleurs, plus tôt ce mois-ci, chaque province et territoire a souscrit au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, un cadre visant à protéger les familles contre la violence.

« Il reste du travail à faire. Nous collaborons avec nos partenaires autochtones ainsi qu'avec les provinces, territoires et municipalités pour fournir des services à l'enfance qui tiennent compte des cultures, langues et valeurs autochtones. L'Énoncé économique de l'automne 2022 propose d'importants investissements pour réduire le nombre d'enfants des Premières Nations pris en charge, garder les enfants auprès de leur famille et de leurs proches et veiller à ce qu'ils aient accès aux outils et au soutien dont ils ont besoin pour commencer leur vie du bon pied. En investissant dans les enfants, nous investissons dans un avenir meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à continuer de travailler ensemble en vue de bâtir pour nos enfants un monde qui leur permet de rester curieux et de profiter d'une enfance remplie de bonheur, d'amour et de possibilités. »

