OTTAWA, ON, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« Aujourd'hui, nous observons la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes. En cette occasion solennelle, nous honorons la mémoire des personnes qui nous ont quittés dans de telles tragédies et renouvelons notre engagement à renforcer la sûreté et la sécurité du transport aérien pour les Canadiens et les gens du monde entier.

« Il y a cinq ans aujourd'hui, le monde était bouleversé par l'abattage du vol 752 (vol PS752) d'Ukraine International Airlines par la République islamique d'Iran. Parmi les 176 victimes de cette catastrophe se trouvaient 55 Canadiens, 30 résidents permanents et des douzaines d'autres personnes ayant des liens avec le Canada. C'est à la suite de cette tragédie que le gouvernement du Canada a institué la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes. Cette journée rend hommage aux victimes du vol PS752 et de toutes les catastrophes aériennes, notamment celles du vol 302 d'Ethiopian Airlines, du vol 182 d'Air India, du vol 111 de Swissair et du vol 1363 d'Air Ontario.

« Le Canada est résolu à exiger des comptes de la part du régime iranien pour l'abattage illégal du vol PS752. Jusqu'à présent, la République islamique d'Iran a refusé d'assumer son entière responsabilité juridique de l'incident. Par conséquent, le Canada et ses partenaires du Groupe de coordination - la Suède, l'Ukraine et le Royaume-Uni - ont engagé une procédure qui suit toujours son cours à la Cour internationale de justice. En janvier de l'année dernière, le Canada et le Groupe de coordination ont déposé devant l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) une demande de règlement de différend pour marquer encore davantage leur volonté d'obtenir justice pour les victimes du vol PS752 et leurs familles. Ensemble, ces deux initiatives constituent des mesures cruciales pour tenir la République islamique d'Iran responsable de cette tragédie aberrante. L'année dernière, notre gouvernement a également pris la décision extraordinaire d'inscrire le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes.

« En octobre 2024, nous avons annoncé du soutien supplémentaire aux familles des victimes. En effet, nous avons créé une nouvelle voie vers la résidence permanente pour laquelle les gens peuvent soumettre une demande jusqu'en octobre 2025. Cette initiative étend l'admissibilité à des membres de la famille qui étaient auparavant exclus, soulignant notre engagement à soutenir les familles dans leur quête de transparence, de reddition de comptes et de justice.

« À titre de membre et de pays hôte de l'OACI, le Canada continue de collaborer avec ses partenaires internationaux en vue de promouvoir la sûreté et la sécurité du transport aérien dans le monde, des efforts qui sont essentiels pour prévenir les futures catastrophes aériennes. Nous mettons en œuvre l'initiative sur la sécurité aérienne en vue d'accroître la sûreté et la sécurité des vols commerciaux au-dessus ou près des zones de conflit. En même temps, nous nous employons à améliorer le cadre des enquêtes sur les accidents d'aéronefs de l'OACI afin d'améliorer la transparence et la crédibilité dans les enquêtes sur les catastrophes aériennes.

« Aujourd'hui, nous honorons la vie des personnes que nous avons perdues aux catastrophes aériennes et réaffirmons notre volonté inébranlable de bâtir un système aérien mondial plus sûr et plus résilient pour le mieux-être de tous. »

