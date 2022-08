OTTAWA, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage à tous les travailleurs qui, avec générosité, consacrent leur vie à répondre aux besoins des autres en offrant des soins de santé, des vivres, de l'eau et un toit aux personnes qui en ont le plus besoin.

« Le courage de ces bénévoles et professionnels dévoués nous inspire, alors qu'ils bravent les conflits armés, la violence et les catastrophes naturelles pour offrir secours et espoir aux personnes les plus vulnérables de ce monde. Malheureusement, le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire a plus que triplé au cours de la dernière décennie, et les Nations Unies estiment que plus de 300 millions de personnes dans le monde auront besoin d'aide humanitaire cette année seulement.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'aide humanitaire - #ToutUnVillage - nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour aider les personnes dans le besoin. Depuis longtemps, le Canada soutient fièrement ses partenaires humanitaires expérimentés dans le monde entier. Et nous restons prêts à offrir notre aide, en particulier aux femmes et aux filles, qui sont disproportionnellement touchées par la pandémie et les conflits armés dans le monde. En nous appuyant sur notre Politique d'aide internationale féministe, nous veillerons à ce que la voix des femmes et des filles reste au centre des efforts du gouvernement visant à soutenir les interventions humanitaires dans le monde.

« Au moment où la Russie poursuit son agression illégale et injustifiable contre l'Ukraine, le Canada aide les gens touchés par ce conflit. Depuis le début de l'invasion, nous nous sommes engagés à verser 320 millions de dollars afin d'offrir de l'aide médicale, des vivres, un toit et d'autres services pour répondre aux besoins des populations déplacées et vulnérables en Ukraine et dans toute la région. En juin, le Canada s'est également engagé à verser des fonds supplémentaires pour aider à répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise mondiale de la sécurité alimentaire, que le conflit a exacerbée. Ces fonds s'ajoutent aux 514,5 millions de dollars déjà octroyés à l'échelle mondiale en 2022 aux fins de l'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence.

« Dans bien des régions du monde, les travailleurs humanitaires, et en particulier le personnel embauché sur place, sont exposés à d'importants risques en raison de la hausse du nombre d'attaques, de la violence et des menaces, une situation contraire au droit international et aux principes humanitaires. Le Canada continuera de promouvoir leur sécurité et leur capacité de venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin.

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens pour remercier les travailleurs humanitaires au pays et ailleurs dans le monde. Votre dévouement, votre courage et votre altruisme sans borne sont une source de réconfort, d'inspiration et d'espoir pour des millions de personnes chaque jour. »

