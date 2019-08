Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire

OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires, qui font face à des situations difficiles et dangereuses pour aider les gens à travers le monde à bâtir un avenir meilleur. Nous reconnaissons aussi leurs sacrifices, et ceux de leurs familles, pour venir en aide aux communautés en crise.

« Aux cours des dernières années, la crise climatique a provoqué de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles. Des millions de gens ont été forcés de fuir non seulement les conflits armés, la violence et l'insécurité, mais aussi les inondations, les incendies et les tempêtes tropicales. Les travailleurs humanitaires sont souvent les premiers sur le terrain à la suite de ces événements.

« Chaque crise est différente. Chaque jour, les travailleurs humanitaires sont confrontés à de nouveaux défis, venant souvent au secours de ceux qui n'ont pas accès à de la nourriture, à des soins de santé, à de l'eau potable ou à un abri. Ils répondent aux besoins des plus vulnérables, offrent des soins vitaux et appuient les survivants de la violence fondée sur le sexe. Les travailleurs humanitaires font souvent partie des communautés touchées par les crises. Ils s'appuient sur leur expérience, leurs connaissances et leur ingéniosité pour sauver des vies et accomplir un travail essentiel.

« Notre monde fait face à des crises humanitaires de plus en plus complexes. Pour relever ces défis, nous devons travailler ensemble en tant que communauté mondiale. Le gouvernement du Canada appuie les efforts internationaux visant à protéger les gens et à promouvoir le droit international humanitaire. De concert avec nos partenaires, nous continuerons de fournir des fonds d'aide humanitaire aux organismes de secours et de mettre l'autonomisation des femmes et des filles au cœur de nos efforts humanitaires. Ensemble, nous répondrons aux besoins et aux priorités de ceux qui subissent une crise humanitaire.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les travailleurs humanitaires, ici au pays et ailleurs dans le monde. Votre travail fait une différence profonde dans la vie de millions de gens. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/