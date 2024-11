OTTAWA, ON, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie et au legs de Louis Riel, chef métis de renom, politicien et fondateur du Manitoba.

« Fier Métis de la colonie de la Rivière-Rouge, Louis Riel a consacré sa vie à défendre la cause des Métis et à promouvoir leurs droits et leur culture. Son attachement à la justice sociale, à l'égalité et aux droits des minorités a défini la façon dont il envisageait l'amélioration des relations entre le Canada et les Métis.

« En ce jour où nous rendons hommage à l'héritage et aux contributions de Louis Riel, nous réaffirmons notre engagement à éliminer les injustices auxquelles les peuples autochtones font face au Canada. Le travail que nous accomplissons pour donner suite aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation se poursuit. Dans le cadre du Plan d'action relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies, nous nous employons à atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. De plus, nous progressons vers l'élimination du racisme systémique et de la violence faite aux femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones par la mise en œuvre du Plan d'action national et de la Voie fédérale. En nous appuyant sur les importantes contributions de Louis Riel, nous faisons progresser la réconciliation, comme partenaire.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se renseigner davantage sur la vie de Louis Riel, notamment sur ce qu'il défendait et ce qu'il a accompli. Célébrons également la culture des Métis, leur histoire et leurs nombreuses contributions à la société canadienne. Ensemble, nous pouvons continuer de resserrer la relation entre le Canada et le peuple métis. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]