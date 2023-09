OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour le droit à l'avortement :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour le droit à l'avortement, le gouvernement du Canada réitère son engagement indéfectible à veiller à ce que les femmes et les filles au pays et ailleurs dans le monde aient accès à l'avortement. Nous ne remettrons jamais en question le libre choix des femmes.

« En 1988, la Cour suprême du Canada a invalidé les restrictions du Code criminel entourant l'avortement et, grâce au travail infatigable de militantes et militants et de fournisseurs de soins de santé, l'avortement est depuis cette époque un service sûr et légal dans notre réseau de la santé. Pour que les femmes et les filles, et en particulier celles des communautés marginalisées et vivant en région rurale et éloignée, aient accès aux soins de santé reproductifs dont elles ont besoin et qu'elles méritent, nous réalisons des investissements permettant d'éliminer les obstacles et d'améliorer l'accès à l'avortement d'un océan à l'autre.

« De plus, nous améliorons l'accès à l'avortement au-delà de nos frontières en nous engageant à financer la santé à l'échelle mondiale. Les droits des femmes sont malmenés partout dans le monde en ce moment, mais nous savons qu'on ne peut prévenir les avortements en les interdisant. Au contraire, les avortements deviennent ainsi plus dangereux. Nous continuerons donc de bâtir un monde où toutes les femmes peuvent exercer leur droit fondamental qui consiste à faire leurs propres choix en matière de santé reproductive, peu importe où elles vivent.

« En cette Journée internationale pour le droit à l'avortement, nous renouvelons notre engagement à créer un monde où tout le monde peut faire ses propres choix, de façon à bâtir son propre avenir sans crainte. »

