OTTAWA, ON, le 28 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour le droit à l'avortement :

« L'avortement est un soin de santé. La planification familiale est un soin de santé. C'est aussi simple que cela.

« En cette Journée internationale pour le droit à l'avortement, nous réaffirmons sans équivoque que chaque femme a le droit de prendre les décisions concernant son corps, sa vie et son avenir. Nous réfléchissons aux libertés que les femmes ont acquises. Nous renouvelons notre attachement aux progrès que nous ne pouvons pas risquer de perdre. Enfin, nous nous battons avec acharnement pour protéger la liberté de choix des femmes.

« Notre gouvernement est fièrement pro-choix et le sera toujours. C'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures pour étendre les soins de santé sexuelle et reproductive à l'ensemble du pays. Grâce au Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, nous faisons tomber des obstacles, augmentons l'accès à ces services essentiels et appuyons des organismes communautaires de tout le Canada qui contribuent à offrir ces soins. Le financement est notamment destiné à des projets qui ont pour objectif d'améliorer l'accès des femmes, des jeunes, des Autochtones, des personnes racisées et des communautés 2ELGBTQI+ à un avortement sûr.

« Être pro-choix ne signifie pas seulement soutenir le droit des femmes à choisir. Il faut également multiplier les choix qui s'offrent à elles. Plus tôt cette année, notre gouvernement a annoncé le projet de loi C-64, la première phase de notre plan d'assurance-médicaments, qui prévoit une couverture universelle pour une gamme de contraceptifs. Grâce à des investissements fédéraux de 1,5 milliard de dollars, nous rendons les médicaments et les moyens de contraception gratuits - de la pilule contraceptive au stérilet, en passant par les implants et la pilule du lendemain - pour que les femmes soient libres de décider si elles souhaitent fonder une famille et puissent déterminer le moment et la façon dont elles le feront. Grâce à cette couverture, neuf millions de femmes profiteront d'un choix plus vaste et, surtout, d'options plus abordables. Ainsi, les coûts ne seront plus un obstacle à leur liberté de procréation. Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé conjointement avec le gouvernement de la Colombie-Britannique que nous avions l'intention d'accroître la couverture des moyens de contraception et des médicaments pour diabétiques pour les résidents de cette province. Après l'adoption du projet de loi C-64, nous prévoyons entamer des négociations officielles. Nous encourageons chaque province et territoire à faire de même.

« Notre volonté d'élargir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs s'étend au-delà de nos frontières. Dans le cadre de notre engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde, nous réalisons des investissements transformateurs pour soutenir la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans le monde entier. De 2022 à 2023, nous avons augmenté de plus de 50 % nos investissements dans le monde pour favoriser les avortements sécuritaires et la prestation de soins après l'avortement. Dans le cadre de notre Politique d'aide internationale féministe, nous jouons un rôle de chef de file sur la scène mondiale dans la promotion d'une plus grande égalité entre les sexes. Et par notre action et notre engagement, notre message est que les soins sexuels et reproductifs sont des soins de santé.

« À l'heure où les menaces visant les femmes s'accentuent dans le monde, certains défilent pour célébrer cette situation. D'autres se désistent et réduisent le financement destiné aux soins de santé. Certains affirment une chose, mais en font une autre. Enfin, d'autres personnes choisissent de se taire et sont presque honteuses de s'exprimer en faveur de la santé reproductive.

« Nous n'agirons pas ainsi. Aucun gouvernement ou politicien ne devrait dicter à une femme ce qu'elle peut et ne peut pas faire de son corps. En cette Journée internationale pour le droit à l'avortement, comme tous les autres jours, nous donnons suite à notre engagement à bâtir un avenir plus sûr, plus juste et plus prospère pour tout le monde. »

Le gouvernement du Canada a récemment publié en ligne des ressources sur des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement, les soins d'affirmation du genre et d'autres informations sur les soins de santé sexuelle. Ces ressources visent à améliorer l'accès des Canadiens et des Canadiennes à des renseignements précis sur la santé sexuelle et reproductive.

