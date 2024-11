OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe :

« En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous réaffirmons notre volonté commune à mettre un terme à la violence fondée sur le sexe.

« Chaque jour, dans le monde entier, des personnes font l'objet de violence en raison de leur sexe, de leur expression de genre ou de leur identité présumée. Les femmes et les filles de certains groupes, comme les communautés autochtones, noires et racisées, les immigrants et les réfugiés, les personnes vivant dans des communautés du Nord et éloignées, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les personnes en situation de handicap, courent un risque encore plus grand d'être victimes de violence. C'est inacceptable. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses.

« Grâce à notre Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, notamment par le biais d'accords qui tiennent compte de leurs priorités, de leurs besoins et de leurs défis respectifs. Nous aidons également les femmes à faible revenu et leurs enfants à échapper à la violence fondée sur le sexe en les mettant en relation avec des services d'aide essentiels et en les aidant à trouver un endroit sûr qui leur permettra de reconstruire leur vie.

« Notre gouvernement est par ailleurs fermement déterminé à résoudre la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Nous travaillons en partenariat avec les survivantes, les familles et les dirigeants autochtones pour soutenir leurs approches visant à éliminer la violence fondée sur le sexe, notamment par l'intermédiaire de la Voie fédérale et du Plan d'action pour la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui informe des projets comme le projet pilote "alerte robe rouge" au Manitoba. En outre, grâce à des initiatives comme les Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles et Soutien communautaire et guérison pour les familles, nous veillons à ce que les familles des personnes autochtones disparues ou assassinées aient accès à des services et à un soutien adaptés à leur culture.

« Le respect des droits des femmes et des filles constitue l'un des piliers de la Politique d'aide internationale féministe du Canada. Avec ses partenaires internationaux, le Canada continuera à jouer un rôle de premier plan à l'égard de la lutte contre la violence contre les femmes et les filles, du respect de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs, et de la promotion de l'égalité entre les sexes dans le monde entier.

« Cette année, le thème du Canada dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, "S'unir pour agir", nous rappelle qu'il est crucial de prendre des mesures pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et contre les normes, les attitudes et les comportements néfastes qui y contribuent. J'invite tous les Canadiens à réfléchir attentivement à ces questions importantes. Ensemble, apprenons-en davantage sur la violence fondée sur le sexe, trouvons des façons de contribuer aux efforts déployés pour y remédier et soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. »

Si vous êtes en situation d'urgence, composez le 9-1-1 (au Canada) pour les services d'urgence de votre région. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victimes de violence fondée sur le sexe, consultez la liste des services de soutien supplémentaires à votre disposition. Si la question des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées vous affecte et que vous voulez obtenir une aide immédiate, composez le 1-844-413-6649.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]