OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous nous réengageons à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à bâtir un avenir où tout le monde a une chance juste et réelle de réussir. Nous remercions les personnes survivantes, les défenseurs des droits des femmes et les organismes communautaires pour leur courage exceptionnel. Nous remercions également tous les travailleurs de première ligne qui, notamment pendant cette pandémie mondiale de COVID-19, se sont assurés que les personnes qui subissent de la violence et les survivantes continuent de recevoir le soutien et les services dont elles ont besoin.

« Bien que la violence ait un impact sur tous les Canadiens, certaines personnes sont plus à risque de vivre de la violence fondée sur le sexe. Il s'agit, entre autres, des femmes et des filles, des personnes bispirituelles et LGBTQ, des femmes et filles autochtones, des femmes racisées et des femmes handicapées.

« Au cours des derniers mois, la pandémie mondiale de COVID-19 a exacerbé les inégalités et les injustices auxquelles les personnes les plus vulnérables font face. Cette année, le gouvernement a accordé un financement d'urgence de 100 millions de dollars aux organismes qui offrent du soutien et des services aux personnes qui subissent la violence fondée sur le sexe et tentent d'y échapper à travers le Canada. Cet investissement a permis à près de 1 000 organismes aux quatre coins du pays de recevoir un financement dont ils avaient grand besoin afin de garder leurs portes ouvertes aux personnes en difficulté. Ce financement comprend aussi de l'aide aux refuges d'urgence dans les réserves et au Yukon pour aider les femmes et les enfants des Premières Nations.

« La sécurité des femmes et des filles doit être à la base de tous les progrès. Le gouvernement du Canada a notamment élaboré la Stratégie contre la violence fondée sur le sexe en 2017 ainsi que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes en 2019. Le gouvernement s'est aussi engagé à aller de l'avant avec un plan d'action national sur la violence fondée sur le sexe. Ce plan s'ajoute à nos travaux pour donner suite aux appels à la justice énoncés dans le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi que pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Le gouvernement collabore avec ses partenaires autochtones et les provinces et les territoires à l'élaboration d'un plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et LGBTQ autochtones.

« Le gouvernement du Canada continuera toujours de lutter contre la violence faite aux femmes, et ce, ici comme à l'étranger ainsi qu'à augmenter la participation concrète des femmes aux opérations de paix et à la prévention des conflits. C'est au cœur de notre politique d'aide internationale féministe, de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix et de notre deuxième Plan national d'action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. Le soutien du gouvernement aide, entre autres, à faire connaître aux femmes et aux filles partout dans le monde leurs droits pour améliorer leur accès à la justice et fournir du soutien psychosocial aux victimes de violence. Le Canada prend aussi plusieurs mesures visant à mettre fin aux mariages d'enfants, précoces et forcés, afin d'aider les filles à faire leurs propres choix de vie.

« En cette journée qui marque le premier jour de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, j'invite tous les Canadiens à utiliser le mot-clic #16Jours sur leurs médias sociaux pour encourager tout le monde à réfléchir aux mesures concrètes que nous pouvons prendre pour dénoncer la violence fondée sur le sexe et protéger les droits de la personne. »

