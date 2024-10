OTTAWA, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :

« En cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous nous unissons afin de bâtir un monde où la pauvreté est non seulement réduite, mais éliminée. Un monde où chaque personne a la possibilité de vivre dans la dignité, la sécurité et le confort.

« Pour réduire la pauvreté et les inégalités au pays, il faut d'abord construire plus de logements abordables. Plus tôt cette année, nous avons lancé notre ambitieux Plan sur le logement, qui favorise la construction de plus de logements abordables, plus rapidement, et contribue à lutter contre l'itinérance chronique, particulièrement dans les communautés mal desservies. Depuis 2019, le programme Vers un chez-soi a soutenu des milliers de projets qui ont aidé plus de 87 600 personnes à travers le pays à trouver un logement stable, et plus de 148 500 autres personnes à bénéficier de services de prévention de l'itinérance, comme l'aide au loyer à court terme et du soutien pour régler les différends auprès des propriétaires.

« Le Régime canadien de soins dentaires aide des millions de Canadiens non assurés à accéder à des soins dentaires abordables, et 750 000 personnes ont déjà reçu des soins. Notre nouveau Programme national d'alimentation scolaire permettra à des enfants de bénéficier de repas sains à l'école. Ce vendredi, les parents de tout le pays verront le montant mensuel de l'Allocation canadienne pour enfants versé dans leur compte bancaire. Ce programme, qui a permis à des centaines de milliers d'enfants de sortir de la pauvreté, remet de l'argent dans les poches des Canadiens. De plus, grâce à des initiatives comme les services de garde à 10 $ par jour et la future Prestation canadienne pour les personnes handicapées, nous nous assurons que les Canadiens disposent de moyens supplémentaires pour les choses qui comptent le plus.

« Notre engagement s'étend au-delà de nos frontières. En effet, le Canada assume un rôle de chef de file par la mise en application de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté et de la Politique d'aide internationale féministe, par sa volonté de promouvoir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et, plus récemment, par l'adoption du Pacte pour l'avenir le mois dernier lors du Sommet de l'avenir. Par ailleurs, cette année seulement, nous avons accordé près de 1,3 milliard de dollars au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international afin de sortir les pays de la pauvreté et de faire du monde un endroit meilleur.

« Le Canada est fermement résolu à bâtir un avenir où la pauvreté aura été éliminée et où chaque génération se verra offrir une chance équitable de réussir. »

