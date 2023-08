OTTAWA, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des peuples autochtones, nous célébrons les diverses cultures, langues et traditions des peuples autochtones du Canada et du monde entier, et nous réaffirmons notre engagement à les préserver et à les promouvoir.

« Le thème de cette année est "La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination". Les jeunes Autochtones peuvent contribuer dans une large mesure à façonner un monde meilleur et plus juste. En collaboration avec des partenaires autochtones d'un bout à l'autre du pays, nous prenons des mesures importantes, entre autres dans le cadre de la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières Nations, de la conclusion d'ententes régionales sur l'éducation avec des Premières Nations ainsi que de la Stratégie d'éducation postsecondaire de la Nation métisse et de la Stratégie d'éducation postsecondaire des Inuits, pour donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour continuer à mener la charge en faveur du développement sur les plans économique, politique, social et culturel.

« Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour bâtir un avenir où chacun a la possibilité de réussir. Après l'adoption historique de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2021, le gouvernement du Canada a récemment publié le Plan d'action 2023-2028, qui a été élaboré en collaboration avec les partenaires autochtones pour nous aider à réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration et à faire progresser la réconciliation.

« De plus, en tant que membre du Groupe des amis des peuples autochtones des Nations Unies, le Canada travaille avec des partenaires internationaux pour renforcer les droits des peuples autochtones dans le monde entier. Nous continuons de promouvoir activement la participation accrue des peuples autochtones au sein des Nations Unies. Alors que nous nous préparons à accueillir des représentants du monde entier à Vancouver plus tard ce mois-ci pour la septième Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, nous maintenons un dialogue avec les peuples autochtones afin de connaître leurs points de vue et de tirer parti de leurs connaissances et de leur leadership dans la lutte mondiale contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution.

« Aujourd'hui, tandis que nous soulignons les histoires distinctes et les contributions inestimables des peuples autochtones du monde entier, nous renouvelons notre engagement à collaborer avec nos partenaires autochtones - y compris les jeunes Autochtones inspirants du Canada - pour avancer sur le chemin commun de la réconciliation et bâtir un monde meilleur pour les générations à venir. »

