OTTAWA, ON, le 31 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine :

« En cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous célébrons la diversité des cultures, du patrimoine et des contributions des personnes d'ascendance africaine au Canada et dans le monde entier.

« L'histoire des Canadiens noirs, c'est l'histoire du Canada. Depuis les pionniers comme Viola Desmond, qui s'est dressée contre le racisme avec courage et résilience, jusqu'aux chefs d'entreprise comme Wesley Hall, qui a lancé l'initiative BlackNorth pour soutenir les entrepreneurs noirs, la communauté noire contribue à la prospérité du Canada.

« En 2018, le Canada s'est joint à la communauté internationale pour reconnaître la Décennie des personnes d'ascendance africaine 2015-2024 des Nations Unies. Plus tôt cette année, nous avons annoncé la prolongation jusqu'en 2028 de nos efforts visant à soutenir les Canadiens noirs et à renforcer leur rôle de chef de file dans les domaines des affaires, de la justice sociale et de l'action communautaire.

« Le gouvernement s'est donné comme priorité d'assurer la mise en valeur et l'autonomisation des Canadiens d'ascendance africaine. Ainsi, nous avons annoncé des investissements dans plus de 2 300 projets dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Nous avons également établi le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, géré par la Fondation pour les Communautés Noires, afin de rehausser les efforts visant à améliorer le bien-être socioéconomique des communautés majoritairement noires. Enfin, grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous aidons les entreprises dirigées par des Noirs à se développer et à réussir. Par ailleurs, sachant qu'un Canada plus juste et plus inclusif est un Canada meilleur, nous avons renouvelé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et nous élaborons un plan d'action de lutte contre la haine.

« Aujourd'hui, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur l'histoire, le patrimoine et la résilience des personnes d'ascendance africaine. Continuons de progresser et de faire du Canada un endroit meilleur pour tout le monde. »

