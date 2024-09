OTTAWA, ON, le 21 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la paix :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la paix, nous réfléchissons aux progrès réalisés et à ce qu'il nous faut accomplir pour bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus sûr pour tous. Dans un contexte où les crises géopolitiques se révèlent de plus en plus complexes, les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Objectifs de développement durable des Nations Unies sont plus pertinents que jamais - et le Canada s'emploie à les promouvoir.

« Grâce à notre Politique d'aide internationale féministe, nous soutenons activement les initiatives inclusives de maintien de la paix dans le monde entier. Nos efforts portent notamment sur la promotion de l'égalité des sexes par le biais du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité, ainsi que sur la participation pleine et entière des femmes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies par l'entremise de l'Initiative Elsie. Nous œuvrons également à accroître la protection des civils grâce aux Principes de Vancouver, qui mettent l'accent sur la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats par des forces armées et des groupes armés.

« Cette semaine, au moment où l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre à New York, réaffirmons notre détermination à travailler ensemble à la réalisation d'un monde meilleur, plus sûr et plus pacifique. »

