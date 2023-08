OTTAWA, ON, le 12 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons les jeunes leaders d'aujourd'hui et de demain qui bâtissent un avenir meilleur pour tous.

« Dans tout le pays, les jeunes sont les moteurs du changement. Le thème de cette année, "Compétences vertes pour les jeunes : Vers un monde durable", met en lumière cette réalité. Lorsqu'il s'agit de prendre les mesures ambitieuses nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et assurer un avenir solide et sain, les jeunes mènent la charge. C'est pourquoi le gouvernement du Canada sollicite leurs conseils et leurs points de vue. En effet, plus tôt cette année, les membres de mon Conseil jeunesse ont fourni des conseils à la délégation canadienne du G7 sur les changements climatiques, la résilience économique et la santé mondiale, afin de nous aider à tracer la voie vers un monde meilleur.

« Nous entendons également les préoccupations des jeunes et nous prenons des mesures pour bâtir un avenir meilleur. Cette année, nous avons lancé le nouveau Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, afin de permettre aux jeunes de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété en aidant les premiers acheteurs à épargner pour effectuer une mise de fonds sur un logement bien à eux. Nous rendons l'enseignement supérieur plus abordable en apportant un soutien financier accru aux étudiants de niveau postsecondaire et en éliminant les intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis. De plus, nous aidons les étudiants à acquérir une expérience professionnelle grâce à des programmes comme Emplois d'été Canada et nous donnons aux jeunes la possibilité de faire du bénévolat dans leur communauté grâce à Service jeunesse Canada. Nous nous assurerons toujours de soutenir les jeunes Canadiens en rendant leur vie plus abordable et en leur offrant davantage de possibilités d'acquérir les compétences dont ils ont besoin.

« Les jeunes du Canada et du monde entier sont une source d'inspiration inépuisable. Leur pouvoir, leur influence et leur vision nous aident à bâtir un avenir où l'air et l'eau sont purs et où chacun a une chance réelle et équitable de réussir. Les jeunes sont les agents du changement d'aujourd'hui et de demain. En cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons l'immense potentiel des jeunes et nous nous réjouissons à l'idée de bâtir un monde meilleur ensemble. »

