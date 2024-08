OTTAWA, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Le gouvernement fédéral offre une vie meilleure et plus équitable aux jeunes Canadiens - pour que nos leaders de demain puissent réussir dès aujourd'hui. En cette Journée internationale de la jeunesse, nous allons de l'avant et bâtissons un avenir meilleur pour les jeunes Canadiens.

« À l'heure actuelle, le logement est l'une des principales sources de préoccupation des jeunes Canadiens. Dirigé par le gouvernement fédéral, le Plan du Canada sur le logement favorisera donc la construction de millions de logements. Nous réduisons les formalités administratives et bâtissons plus de logements, plus rapidement, pour que les Canadiens puissent se trouver un chez-soi plus tôt dans leur vie. En parallèle, nous augmentons la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété pour qu'ils puissent accélérer leur épargne en vue d'une mise de fonds, nous prenons des mesures pour que leur cote de crédit tienne compte de leurs paiements de loyer faits à temps et nous construisons plus de logements près des transports en commun et des campus universitaires.

« Le gouvernement fait aussi sa marque dans le domaine de la santé. Par le biais du nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, nous veillons à ce que les jeunes aient accès à des services et à un soutien de qualité en matière de santé mentale. De plus, les soins dentaires sont maintenant plus abordables grâce au Régime canadien de soins dentaires. Par ailleurs, en rendant les contraceptifs sur ordonnance gratuits, nous permettons aux jeunes Canadiens d'obtenir les soins dont ils ont besoin sans qu'ils aient à se soucier de la facture.

« Notre objectif est de faciliter la vie des Canadiens et de donner à chaque génération, particulièrement aux jeunes, la chance de réussir, et ce dès leur plus jeune âge. Au moyen du nouveau Programme national d'alimentation scolaire, nous offrons des repas sains à des enfants de grandes villes, de villages, de communautés autochtones et de partout au pays. De plus, en finançant des programmes tels que CodeCan et Futurpreneur, nous amenons les jeunes Canadiens aux frontières de la transformation numérique avec encore plus de stages, d'occasions de mentorat et d'expériences de travail pratique. Dans le cadre de notre programme Emplois d'été Canada, nous créons aussi des milliers d'occasions d'emploi destinées aux jeunes Canadiens, ce qui leur permet d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils auront besoin pour démarrer leur carrière.

« Les jeunes Canadiens sont des moteurs du changement. Leur énergie sans borne, leur optimisme et leur vision font de notre pays un endroit meilleur. En cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons leur volonté de bâtir un monde plus juste et réaffirmons l'importance du travail que nous faisons pour que le Canada atteigne son plein potentiel. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]