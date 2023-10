OTTAWA, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« En cette Journée internationale de la fille, nous célébrons les réalisations remarquables des filles au Canada et dans le monde. Nous reconnaissons qu'en tant que leaders d'aujourd'hui et de demain, elles ont un potentiel illimité de façonner notre société en vue de la rendre meilleure.

« Partout dans le monde, les femmes et les filles sont à l'avant-garde d'un monde plus égalitaire, plus inclusif, plus juste et plus pacifique. Toutefois, elles se heurtent encore à des obstacles systémiques qui les empêchent de réaliser leur potentiel. Malheureusement, les crises mondiales, notamment les conflits, la pandémie de COVID-19 et les conséquences des changements climatiques, sont venues exacerber ces obstacles. Le thème de la Journée internationale de la fille de cette année, à savoir "Investir dans les droits des filles : Notre leadership, notre bien-être", nous rappelle notre responsabilité collective de veiller à ce que les filles bénéficient des conditions et des outils dont elles ont besoin pour jouer pleinement leur rôle d'agentes de changement et de leaders dans leurs communautés.

« Le Canada est résolu à appuyer l'autonomisation des femmes et des filles de manière à leur permettre de s'épanouir et de montrer la voie à suivre. Nous continuons d'encourager les efforts visant la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment en faisant la promotion de l'égalité des sexes, en favorisant la santé et la sécurité des femmes et des filles et en améliorant l'accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité. Conformément aux principes de notre Politique d'aide internationale féministe, nous soutenons des organisations de défense des droits des femmes dans le monde entier, dont plus de 2 900 au cours de la seule année 2022-2023. Ces organisations accomplissent une tâche essentielle pour contribuer à l'élimination du mariage précoce et forcé des enfants, améliorer les programmes d'éducation complète à la sexualité et soutenir les survivantes de la violence sexuelle et fondée sur le sexe, entre autres priorités. Grâce au programme Voix et Leadership des Femmes, dont nous avons annoncé le renouvellement et l'élargissement au printemps dernier, nous continuons à soutenir les efforts mondiaux visant à faire progresser les droits des femmes et des filles et à promouvoir l'égalité des sexes.

« En cette Journée internationale de la fille, j'encourage tous les Canadiens à se joindre à la conversation sur les droits des filles sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #JournéeDeLaFille. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les voix des filles, dans toute leur diversité, seront entendues, où leurs talents, leurs idées et leur travail assidu seront appréciés, et où elles pourront concrétiser leurs rêves et libérer leur plein potentiel. »

